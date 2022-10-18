Вторник, 18 Октября 2022 17:53

АрмИнфо. В Арцахе сформирован Общественный совет. Так, согласно заявлению, представленному пресс-службой президента НКР, указом президента Республики Арцах от 12 сентября 2022 года был создан Общественный совет, утвержден устав Совета и назначены 8 членов, которые организовали процесс выбора остальных 17 членов этого коллегиального органа.

Из 27 граждан, подавших заявки кандидата на членство в Общественном совете, 12 октября путем голосования были избраны остальные члены Совета.

Общественный совет имеет следующий состав:

Члены ОС, назначенные президентом республики:

Авагимян Армине Максимовна - председатель и учредитель общественной организации "Центр Инициатив "ГЕН",

Аванесян Гагик Николаевич - политический аналитик,

Григорян Гоар Эльмановна - эксперт/специалист по управлению конфликтами, Геворкян Армен Эдуардович - председатель общественной организации "Союз ветеранов войны в Афганистане", Арутюнян Мгер Александрович - председатель общественной организации "Научный центр "Качар>, Каграманян Ара Давидович - председатель общественной организации "Федерация профсоюзов Нагорно-Карабахской Республики", Магакелян Армен Георгиевич - председатель общественной организации " Военно-патриотический союз "Вера и храбрость", Сарьян Сарасар Арташесович - председатель общественной организации "Союз беженцев Нагорно-Карабахской Республики", Члены ОС, избранные назначенными президентом республики членами ОС:

Арустамян Артур Альбертович - председатель общественной организации "Союз родственников погибших воинов НКР", Арушанян Артур Ашотович - главный тренер Федерации Ояма киокушин карате- до Арцаха, Григорян Арис Арсенович - журналист, член правления Союза журналистов Арцаха, Григорян Гарик Зинаворович - член общественной организации "Духовное возрождение", Товмасян Анаит Виленовна - исполнительный директор общественной организации "Наш дом-Арцах", Карабекян Давид Павлович - преподаватель Арцахского государственного университета,

Карапетян Виктор Радикович - директор арцахского филиала Армянского евангелистского сообщества Америки,

Арутюнян Арсен Генрихович - член-соучредитель общественной организации "Клуб Зорац",

Овсепян Карен Валерьевич - член общественной организации "Союз родственников без вести пропавших воинов НКР", начальник кредитного отдела ЗАО "Арцахбанк", Маргарян Сильва Борисовна - старший редактор республиканской газеты "Азат Арцах", Микаелян Асмик Мамиконовна - председатель общественной организации НКР "Материнство", Никогосян Айк Грантович - член Армяно-российского казачьего союза, преподаватель Шушинского технологического университета,

Петросян Ина Арамаисовна - тележурналист ЗАО "Арцахская общественная телерадиокомпания",

Джамалян Карен Размикович - секретарь общественной организации "Союз раненых в ходе арцахской войны"

Саакян Александр Григорьевич - председатель военно-патриотической спортивной общественной организации "Орлы Арцаха", преподаватель Шушинского технологического университета, Осипян Гагик Эдуардович - член общественной организации "Вынужденные армянские переселенцы <Шуши>, преподаватель Шушинского технологического университета, Фирьян Араик Робертович - член общественной организации "Национальный Арцах", преподаватель Арцахского государственного университета.

17 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Армен Эдуардович Геворкян назначен председателем Общественного совета. А. Геворкян был единственным кандидатом на должность председателя Общественного совета. Его кандидатура была одобрена членами Общественного совета и представлена Президенту Республики Арцах.