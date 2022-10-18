Вторник, 18 Октября 2022 17:50

АрмИнфо. Глава армянского оборонного ведомства Сурен Папикян, в рамках рабочего визита в Индию встретился с министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом.

Как сообщает пресс-служба МО РА, собеседники в ходе встречи выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества, обсудили возможности расширения двустороннего взаимодействия. Кроме того, был обсужден ряд вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Папикян представил ситуацию, сложившуюся в результате последней азербайджанской агрессии, и поблагодарил Индию за ее четкую позицию, озвученную в тех или иных международных инстанциях.

В завершение встречи Папикян пригласил своего коллегу из Индии посетить Армению с официальным визитом.

Ране стало известно, что Армения подписала контракт на сумму более $250 млн на закупку вооружения в Индии, включая индийские 214 мм реактивные системы залпового огня Pinaka и реактивные снаряды для них, неназванные противотанковые ракетные комплексы и различные боеприпасы. Контракт включает первую в истории продажу на экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka национальной разработки, которые уже находятся на вооружении индийской армии, отмечают источники издания.