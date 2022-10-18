Вторник, 18 Октября 2022 16:15

АрмИнфо.Армения ожидает международного участие и роли в деле установления мира на Южном Кавказе, и в частности на армяно- азербайджанской границе в широком смысле.

Об этом 18 октября на совместной пресс- конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос о том, каковы ожидания Еревана от гражданской миссии Евросоюза, которая будет направлена на армяно-азербайджанскую границу.

В этом ключе дипломат подчеркнул, что ожидания Армении по этому вопросу, по сути, не претерпели изменений.

"Армения ожидает международного участия и роли в деле установления мира на Южном Кавказе, и в частности на армяно-азербайджанской границе в широком смысле А если говорить в частности, то мы ожидаем, что миссия проведет определенный сбор фактов, и будут фактические доказательства относительно утверждений армянской стороны о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении суверенных территорий РА и на некоторых участках вторгся на международно признанные территории РА", - сказал Мирзоян.

По словам дипломата, еще одна важная миссия этих наблюдателей - предупреждение новых актов агрессии и установление устойчивого мира.

Глава МИД Армении выразил надежду, что миссия ЕС сыграет свою роль в вышеперечисленных вопросах.

Мирзоян также подтвердил, что сейчас также рассматривается вопрос об отправке на азербайджано-армянскую границу с армянской стороны миссии ОБСЕ. По его словам, в скором времени по этому вопросу уже будет конкретика.

Отметим, 6 октября в Праге в рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения согласилась содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой выразила готовность сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. Согласно четырехстороннему заявлению, миссия должна была начать работу в октябре и действовать два месяца. Техническая часть миссии уже прибыла в Ереван.