Вторник, 18 Октября 2022 15:37

АрмИнфо. Госминистр Арцаха Артак Бегларян ответил на высказывания главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу относительно Лачинского и "Зангезурского" коридоров.

"Если Алиев и Чавушоглу говорят, что режим связи Армения-Азербайджан ("Зангезурский коридор") должен быть таким же, как режим Лачинского коридора, значит ли это, что они согласны с тем, что Арцах/Нагорный Карабах должен иметь такой же статус как Нахиджеван, т.е. в Армении?", - задался вопросом Бегларян.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, накануне выступая на тему урегулирования армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений, в частности заявил: "Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" (через Сюникскую область РА - ред.) коридоры имели одинаковый статус".