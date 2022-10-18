Вторник, 18 Октября 2022 15:34

АрмИнфо.. Мой визит в Армению проходит в период крайней напряженности на Южном Кавказе. Об этом 18 октября в ходе пресс- конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Мой визит преследует цель выразить готовность Норвегии поддержать армянский народ. Была бы радa более глубоко понять ситуацию в Армении и в регионе в этот сложный период, а также содействовать укреплению дружественных отношений между нашими странами", - сказала норвежский дипломат.

Она констатировала, что в рамках визита в Ереван, также проведет встречи с премьер- министром РА и главой парламента, с представителями гражданского общества. Она также сообщила о намерении посетить мемориальный комплекс жертв Геноцида армян.

"В этом году мы отмечаем 30 лет установления дипломатических отношений между Арменией и Норвегией, однако наши связи намного старше, опираются на гуманизм и тесные дружественные отношения между нашими народами. Более того, для меня большая честь узнать, что Фритьофа Нансена помнят в Армении спустя 100 лет", - сказала Хюитфельдт, добавив, что с нетерпением ожидает открытия памятника Нансену в Ереване в обозримом будущем.

Вместе с тем, выразив признательность за теплый прием, дипломат отметила, что провела с армянским коллегой содержательный диалог, в ходе которого она подтвердила приверженность Норвегии содействовать установлению суверенитета РА и обеспечения ее территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

"Мы обсудили ряд вопросов, в том числе в контексте региональный и глобальной безопасности. В частности, работы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Также говорили о перспективах укрепления наших двусторонних отношений, о торговле и туризме. Рассмотрели, каким образом Норвегия может содействовать демократическим стремления Армении в дополнение к финансированию плана действий СЕ", - сказала дипломат.