Вторник, 18 Октября 2022 15:31

АрмИнфо.В полиции Армении подтверждают сообщение об избиении политического деятеля Эдгара Казаряна.

Как сообщил корр. АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации Полиции РА Эдгар Джаноян, в 11:45 поступило сообщение о том, что в больницу бригадой скорой помощи с улицы Ехбайрутян с телесными повреждениями доставлен Эдгар К. На место выехала оперативная группа. Обстоятельства выясняются. Готовятся документы для направления дела в орган предварительного следствия.

Чуть ранее на своей странице в Facebook экс- депутат Национального Собрания РА Наира Зограбян сообщила, что Эдгар Казарян подвергся жестокому избиению у своего дома. Она отметила, что политик переведен в больницу. <Подробности чуть позже>, - написала Зограбян.

Отметим, что бывший руководитель аппарата Конституционного суда, экс-посол Армении в Польше, лидер <Движения независимости> Эдгар Казарян является оппонентом нынешней власти.