Вторник, 18 Октября 2022 15:07

АрмИнфо.Председатель Комитета демократического партнерства (DPC) Палаты представителей США Дэвид Прайс на встрече с премьер- министром Николом Пашиняном счел неприемлемым вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении и отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул важность армяно-американского сотрудничества в последовательном осуществлении демократических реформ в РА. По его словам, граждане РА однозначно выбрали путь демократии, и правительство будет неуклонно продолжать реализацию насыщенной программы демократических реформ. Как отметил глава армянского кабмина, недавние интенсивные армяно-американские контакты и взаимные визиты на высоком уровне в значительной степени способствуют последовательному развитию стратегического диалога.

Коснувшись агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, Пашинян подчеркнул важность соразмерной и адресной реакции США и международного сообщества. Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения безопасности и прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе. Он также высоко оценил факт признания США Геноцида армян.

Дэвид Прайс, в свою очередь, приветствовал последовательные шаги по развитию демократических институтов в Армении. Он также подчеркнул важность расширения тесного армяно-американского сотрудничества в целях развития и укрепления связей в различных сферах.

Председатель DPC осудил бесчеловечное обращение и действия представителей вооруженных сил Азербайджана по отношению к армянским солдатам. В то же время он подчеркнул важность обеспечения возвращения военнопленных, которые до сих пор находятся в Азербайджане.

Премьер-министр высоко оценил усилия США в этом отношении. Собеседники обменялись мыслями по нагорно-карабахской проблеме, а также происходящим в регионе процессам.