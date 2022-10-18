Вторник, 18 Октября 2022 14:50

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, на встрече с новоназначенным послом Бразилии в РА Фабио Вазом Питалугой, рассказал об инициированной Азербайджаном в ночь на 13 сентября широкомасштабной агрессии и ее последствиях.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, он представил и некоторые подробности армяно- азербайджанского переговорного процесса.

Григорян также пожелал успехов послу в деле развития и дальнейшего укрепления армяно-бразильских двусторонних отношений.

В свою очередь, посол Бразилии, высоко оценив динамику стабильного развития двусторонних отношений, подчеркнул важную роль армянской общины Бразилии, и в особенности бразильских армян ряде отраслей экономики и торговли.