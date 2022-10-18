Вторник, 18 Октября 2022 14:48

АрмИнфо.Миссия Евросоюза развертывается на территории Армении вдоль границы с Азербайджаном без ущерба для миссии ОБСЕ, вокруг которого также ведутся обсуждения. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

В этом ключе дипломат напомнил, что 17 октября Совет ЕС принял решение направить в Армению до 40 экспертов Евросоюза по наблюдению вдоль международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и представления информации о сложившейся ситуации на этой границе.

"Это решение последовало за четырехсторонней встречей между президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, президентом Эммануюлем Макроном и президентом Шарлем Мишелем, состоявшейся 6 октября в Праге.

В письме, полученном Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности от 22 сентября 2022 года, министр иностранных дел Республики Армения официально предложил ЕС разместить в Армении гражданскую миссию Евросоюза", - констатировал дипломат.

По его словам, в целях обеспечения быстрого развертывания миссии было принято решение временно откомандировать наблюдателей из Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии (EUMM Грузия) и, последняя примет оперативные меры, чтобы не повлиять на ее дееспособность в Грузии.

"Цель этой миссии состоит в том, чтобы своими регулярными отчетами сообщать о ситуации вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, в контексте обсуждений по ее делимитации и демаркации.

Большой прогресс был зафиксирован в Праге, когда Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми они взаимно признают свою территориальную целостность и суверенитет. По этому поводу два государства подтвердили, что Алма-Атинская декларация 1991 года послужит основой для работы комиссий по делимитации границ и что следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе к концу октября", - добавил Лакот.

В этом ключе он подчеркнул, что миссия ЕС развертывается без ущерба для миссии ОБСЕ.

"Важно не путать эту миссию с интервенционной миссией, котораятребует с огласия обеих сторон или мандата ООН; с военной миссией, так как защита территории Армении в первую очередь является обязанностью вооруженных сил этой страны и государств и организаций, с которыми у РА заключены соглашения об обороне.

Присутствие Европейского союза на местах будет и впредь обеспечивать лучшее знание и лучшее рассмотрение всем международным сообществом проблем безопасности, существующих в регионе", - отметил Лакот.

В этом ключе он напомнил, что министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе выступления в парламенте страны указала, что Париж солидарен с Арменией перед лицом нарушений ее территориальной целостности, призывает вернуть азербайджанские силы на исходные позиции и поддерживает возобновление переговоров между двумя странами.

"На каждом этапе реализации этой миссии Франция выступала c инициативами вместе с европейскими институтами", - резюмировал Лакот.