Вторник, 18 Октября 2022 13:09

АрмИнфо.Делегации из США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сегодня посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и отдали дань уважения памяти святых мучеников.

Так, согласно сообщению Музея-института геноцида, сегодня, рано утром "Цицернакаберд" посетила делегация Палаты представителей США во главе с председателем Комиссии демократического партнерства (HDP) Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

Члены делегации возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчание память святых мучеников.

Сегодня же, мемориал посетила делегация из ОАЭ во главе с председателем Института наследия Шарджи д-ром Абдулом Азизом Аль Мусалламом

Заместитель директора по музейным работам Музея-института Геноцида армян Лусине Абрамян рассказала гостям историю создания мемориального комплекса. Она представила гостям историю трех хачкаров, установленных на территории мемориального комплекса в память об армянах, погибших в массовых убийствах, организованных азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак), Баку в конце прошлого века.

Члены делегации из ОАЭ возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память канонизированных мучеников Геноцида армян.

Они также посетили музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянными и временными экспозициями музея Геноцида армян. По окончании визита Абдул Азиз Аль- Мусаллам сделал запись в книге памяти Почетных гостей.