Вторник, 18 Октября 2022 13:02

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении адвоката Эрика Алексаняна было возбуждено на основании слухов и сплетен. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявила его адвокат Гаяне Папоян перед судебным заседанием по ходатайству прокуратуры об аресте Алексаняна.

"Мы получили ходатайство об аресте в рамках уголовного производства, и уверяю вас, что в представленных материалах нет ни слова о том, что Эрик Алексанян содействовал судье Арусяк Алексанян в злоупотреблении своими службными полномочиями", - сказала Папоян.

Она отметила, что предъявленные обвинения против Эрика Алексаняна касаются исключительно юридических функций, которые осуществляет офис адвоката. <То есть, Алексанян, как адвокат, представил в суд ходатайство об освобождении своего клиента из-под стражи. Теперь они отмечают, что, подав это ходатайство, Эрик Алексанян помог судье злоупотребить своими полномочиями", - сказала Папоян.

Она не сообщила, к какому уголовному делу относится предъявленное

Алексаняну обвинение, заявив, что подписала подписку о неразглашении

тайны следствия, но заверила, что оно не имеет никакого отношения к циркулирующим в прессе деле, связанном с вором в законе по кличке <Суро>.

Отметим, что Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Аршака Карапетяна рассмотрит сегодня ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении адвоката Эрика Алексаняна.