Вторник, 18 Октября 2022 12:40

АрмИнфо.Правительство и Национальное Собрание Армении всегда готовы обсуждать имеющиеся проблемы в судебно-правовой системе. Об этом 18 октября журналистам заявил председатель комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, комментируя ситуацию, сложившуюся в Высшем судебном совете.

Отметим, что после того, как бывший министр юстиции Карен Андреасян 7 октября за несколько часов был назначен председателем ВСС, между членами Совета начались напряженные разговоры, а спустя три дня, член ВСС Григор Бекмезян написал заявление об уходе. <К сожалению, события последней недели, включая сегодня, основательно доказали, что мои представления о независимости Высшего судебного совета и представления большинства членов ВССС не соответствуют друг другу. Проанализировав события нескольких последних месяцев, а также последних недель, я убедился, что Высший судебный совет - уже не та структура, которая предусмотрена Конституцией и Судебным кодексом>, - написал Бекмезян.

По данным армянских СМИ, как минимум, еще два члена ВСС последуют примеру Бекмезяна и напишут заявления об уходе. Получается, что весь Высший судебный совет превратится в придаток правящего <Гражданского договора>, а не гарантом независимости судебной системы.

В этой связи, как подчеркнул Варданян, Бекмезян знает больше него, и при наличии соответствующих сомнений может обратиться в

правоохранительные органы. Он отметил, что каждый субъект, в том числе, и член ВСС, должен действовать в рамках своей ответственности. Совет, по словам Варданяна, состоит из судей и ученых-юристов, каждый из которых был назначен в разные периоды. <Каждый из них отвечает перед законом и своей совестью>, - подчеркнул депутат, призвав не вмешиваться в дела ВСС, но если имеются противоправные действия со стороны судей, то Совет должен действовать.

Отвечая на вопросы журналистов об арестах судей и адвокатов,

Варданян заметил, что все должны действовать в рамках закона и своих полномочий. Он выразил несогласие с попытками властей свести счеты со своими оппонентами. <Если имеются основания для возбуждения уголовных дел, то суд должен действовать в рамках своих полномочий и принимать соответствующие решения. Мы должны научиться культуре о том, что депутат не должен и не имеет права комментировать решения судебных органов, но судебная система также должна четко знать, что она действует в независимой системе от исполнительной и законодательной ветвей власти>, - подчеркнул депутат, напомнив о тайне следствия, которая не позволяет на этом этапе предоставлять больше тех сведений, которые уже опубликованы. <Нельзя каждое уголовное дело воспринимать как политическое преследование, как нельзя и прикрываться своими политическими убеждениями. Необходимо, чтобы правовая система изучила обстоятельства всего дела, в результате которого мы смогли бы получить качественный судебный акт по поводу репутации лица>, - сказал депутат.

Напомним, что днем ранее Палата адвокатов Армении распространила сообщение о задержании Службой национальной безопасности адвоката Эрика Алексаняна. Кроме того, генеральный прокурор направила ходатайство в ВСС о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении судьи Суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана Арусяк Алексанян. "Содержание ходатайства и персональные данные судьи не подлежат разглашению ввиду необходимости соблюдения тайны следствия, поддержания репутации судебной власти и судьи", - сообщили в пресс-службе СНБ. По данным СМИ, и адвокат, и судья обвиняются в получении взятки по делу о "воре в законе".