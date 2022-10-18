Вторник, 18 Октября 2022 11:57

АрмИнфо. ВС Азербайджана сначала создают имитацию, что якобы армянская сторона начала стрельбу в направлении их позиций, а затем открывают огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям. Об этом говорится в заявлении МО РА.

"В результате наблюдения и анализа несения ночной службы подразделениями ВС Азербайджана на линии боевого соприкосновения, в частности, на участке Сотк-Кутакан, установлено, что их подразделения нарушают режим прекращения огня, сначала производя выстрелы в сторону своих позиций, после чего открывают огонь в направлении позиций ВС РА.

Таким образом, ВС Азербайджана сначала создают впечатление, якобы армянская сторона начала стрельбу в направлении их позиций, а затем открывают огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, якобы в ответ на открытый армянской стороной огонь", - говорится в заявлении МО РА.