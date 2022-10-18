Вторник, 18 Октября 2022 11:46

АрмИнфо.16-17 октября 2022 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиевым находится с рабочим визитом в Государстве Катар.

В рамках визита, 16 октября, Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев встретился с Государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом Аль-Мураики.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по расширению двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркнута значимость визитов на высшем и высоком уровнях в продвижении взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

Наряду с этим, собеседники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в инвестиционной и транспортной отраслях. Также было отмечено о необходимости совершенствования договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

Кроме того, была организована встреча делегации Туркменистана с руководством Министерства энергетики Государства Катар.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по развитию взаимовыгодных связей в энергетической отрасли между двумя странами. В частности, были обсуждены инвестиционные проекты в различных сферах экономики.

Также состоялась встреча Туркменской делегации с руководителями Катарского Банка развития, в ходе которой обсуждались перспективные направления торгово-экономического партнерства. В этой связи стороны рассмотрели вопросы, связанные с расширением взаимодействия в финансовой и банковской сферах.