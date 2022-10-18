Вторник, 18 Октября 2022 10:57

АрмИнфо. Мир справедливо шокирован направлением на Киев российских дронов-смертников, но никто ничего не говорил, когда 44 дня турецко- азербайджанская коалиция обстреливала Арцах этими же беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал почетный консул Армении во Франции, вице-мэр города Дэсин, советник президента Федерации футбола Армении Денис Джоркаефф.

Он напомнил, что с использованием этих дронов в Арцахе были убиты более 5 тысяч армян. <Остановите Алиева, чтобы избежать новой катастрофы!>, - подчеркнул вице-мэр французского города.