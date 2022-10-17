Понедельник, 17 Октября 2022 22:13

АрмИнфо. "Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" (через Сюникскую область РА - ред.) коридоры имели одинаковый статус". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на тему урегулирования армяно-турецких и армяно- азербайджанских отношений.

Как сообщают СМИ со ссылкой на турецкое издание Milliyet, глава МИД Турции в частности отметил, что в трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года имеются пункты, которые подлежат реализации.

"Кроме того, есть и другие проекты, которые должны быть реализованы. Принято решение о создании комитета по вопросам демаркации границы. Это должно быть притворено в жизнь. Министрам иностранных дел поручено проработать мирное соглашение", - заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция и Армения начали процесс нормализации отношений, который реализуется в координации с Азербайджаном. "Урегулирование армяно-азербайджанских отношений будет способствовать урегулированию армяно-турецких отношений", - подчеркнул министр.

Заметим, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пунктов, где бы указывалось о создании экстерриториальных коридоров через суверенную территорию Республики Армения.