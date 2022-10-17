Понедельник, 17 Октября 2022 22:08

АрмИнфо. Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Очевидно, что это создание предлогов для новой военной агрессии против Армении. Необходим постоянно действующий международный механизм для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ", - написал Никол Пашинян в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что ранее Минобороны Азербайджана озвучило очередную порцию угроз в адрес Армении. Как бы это не парадоксально звучало, но в Баку выразили недовольство передвижение армянских войск на суверенных территориях Армении. В Азербайджане с чего-то решили, что теперь они имеют права контролировать передвижение ВС РА на своих суверенных территориях, еще и говорить, что можно делать, а что нет.

Более того, вражеские силы в ежедневном режиме продолжают распространять информацию о том, что якобы ВС Армении нарушают режим прекращения огня. При этом, войска противника всё это время продолжают по ряду направлений находиться на суверенных территориях Армении, и даже закрепились на них.