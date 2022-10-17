Понедельник, 17 Октября 2022 22:07

АрмИнфо.Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал оперативное развертывание миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе.

"Приветствуем быстрое развертывание мониторинговой группы ЕС в Армении вдоль международной границы с Азербайджаном, после встречи с лидерами Азербайджана, Армении и Франции. Это поможет укрепить доверие и позволит ЕС лучше поддерживать пограничные комиссии, которые вскоре встретятся в Брюсселе", - написал Шарль Мишель в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, 6 октября в Праге в рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения согласилась содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой выразила готовность сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. Согласно четырехстороннему заявлению, миссия должна была начать работу в октябре и действовать два месяца. Техническая часть миссии уже прибыла в Ереван.