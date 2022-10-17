Понедельник, 17 Октября 2022 18:52

АрмИнфо.<Король Лир>, <Гамлет>, <Ромео и Джульетта>, <Офелия>, <Зимняя сказка>, <Ричард III> и другие пьесы гения английской драматургии Уильяма Шекспира представят в Ереване.

Сегодня, 17 октября, столице открывается, ставший уже традиционным, XVI международный Шекспировский театральный фестиваль, в котором примут участие театральные трупы из Италии, Венгрии, Румынии, Казахстана, Ирана, Болгарии, России, Франции и др. В этом году Фестиваль проходит под лозунгом Save Culture and Stop Agression.

Об этом в ходе пресс-конференции 17 октября сообщил директор фестиваля Каро Балян. Учитывая тяжелые времена для Армении, организаторами было принято решение, помимо осуществления культурной миссии, использовать данное мероприятие, как некий канал связи с международными культурными площадками, чтобы сделать голос Армении слышимым ввиду продолжающейся агрессии Азербайджана.

В частности, Балян подчеркнул, что Шекспировский театральный фестиваль проводится во всех странах, где развита культура. В этой связи он подчеркнул, что на пространстве СНГ Армения пока единственная страна, которая может похвастаться наличием подобного театрального являения.

Одним их хедлайнеров XVI Шекспировского фестиваля станет спектакль <Зимняя сказка> Санкт- Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Директор ТЮЗ Светлана Лаврецова в ходе пресс- конференции отметила, что трупа Театра, которому в этом году исполнилось 100 лет, впервые гостит в Армении. Говоря о <Зимней сказке> она подчеркнула, что эта пьеса имеет небольшую судьбу, ее ставят редко, однако сам Уильям Шекспир говорил, что в этой работе можно найти всех: и Отелло, и Короля Лира, и Ромео с Джульеттой и др.

<Шекспир не охраняется авторским правом, поэтому его можно ставить как угодно, делать из него все, что угодно, и очень много экспериментов проводят. Но однозначно Шекспира нужно ставить, поскольку он пишет обо всех страстях человека, и о любви, и о смерти, и о жестокости, обо всем, из чего состоит суть человеческая>, - подчеркнула Лаврецова.

На пресс-конференцию был приглашен также директор информационного агентства PPS Pressoffice Диетер Топ (Германия). Поддержав выбранный организаторами лозунг Фестиваля, ввиду сегодняшних реалий он подчеркнул: <Мы должны сохранить культуру, и время остановить агрессию. Я рад, что могу транслировать главную идею фестиваля, шекспировскую идею, международную идею из Еревана в Западную Европу.

И я это делаю не просто с удовольствием, а с пониманием того, что в этом есть острая необходимость>, - подчеркнул журналист.

Отметим, что открывается фестиваль в Национальном академическом театре оперы и балета им. Александра Спендиаряна спектаклем <Ромео и Джульетта> в постановке балетмейстера, народного артиста СССР Олега Виноградова.

Все вырученные с Фестиваля средства будут направлены на благотворительность, в частности для оказании помощи детям ограниченными возможностями.

В рамках этой недели в Ереване будет организована специальная программа для студентов и независимых театральных трупп из Армении и

зарубежья, а также мастер-классы, которые проведет известный театральный режиссер, педагог, лауреат нескольких театральных премий Юрий Бутусов (Россия).

Основателем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и финансового содействия благотворительного фонда <МЕНК>.

Приобрести билеты и ознакомиться с программой Фестиваля можно перейдя по следующей ссылке : https://www.tobe.am/home-1- 1?fbclid=IwAR31Q2qHcn3VxpzLJuMuEnYjFYnhuYaPN5dQMATktwgnE8uVtnftyuNbfa0 .

Напомним, что Ереванский международный Шекспировский театральный фестиваль - член всемирно известной Европейской сети Шекспировских фестивалей.