Понедельник, 17 Октября 2022 18:35

АрмИнфо.У президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялась встреча представителей политических сил, представленных в Национальном собрании республики, и членов делегации, участвовавшей в Ереване в консультациях с властями РА.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, были представлены детали встреч, отмечено, что достигнута договоренность о продолжении политических консультаций между различными структурами Армении и Арцаха.

Обсуждения продолжатся завтра на заседании правительства и на встрече с депутатами Национального собрания Республики Арцах.

Напомним, что рабочая делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном прибыла в Ереван 10 октября для обсуждения с властями Армении ситуации, создавшейся вокруг Арцаха и Республики Армения. Основная цель визита - обсуждение плана на 2022 год, четырехстороннюю пражскую декларацию от 6 октября, согласно которой Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признать территориальную целостность и суверенитет друг друга. В состав арцахской делегации входят председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян, министр иностранных дел Давид Бабаян, председатель комитета по внешним связям Арцаха Ваграм Балаян и советник президента Арцаха Масис Маилян.

Визит был инициирован после массовых акций протеста в Степанакерте на площади Возрождения (8-9 октября), в ходе которых прозвучали призывы к армянским властям прекратить антинациональную политику, ведущую к признанию Республики Арцах (НКР) частью Азербайджана.