Понедельник, 17 Октября 2022 18:13

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял членов миссии ЕС по технической оценке.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи члены миссии представили результаты встреч и визитов, уже проведенных в Армении.

Стороны обсудили полномочия, место дислокации и другие детали, связанные с мониторинговой миссией ЕС, которая будет развернута вдоль армяно-азербайджанской границы в соответствии с пражским заявлением от 6 октября.

Цель миссии наблюдателей ЕС будет заключаться в содействии восстановлению безопасности и стабильности в регионе, укреплению доверия и работе комиссий по безопасности границ и делимитации.

Подчеркнув важность размещения наблюдательской миссии ЕС, Мирзоян выразил убеждение, что ее наблюдения и анализы сыграют важную роль в предоставлении объективной информации о ситуации странам-членам ЕС.