Понедельник, 17 Октября 2022 18:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 227 на улице Арменакяна, здание научно-исследовательского института “Луч” в Норк Мараше; Военный университет имени Вазгена Саркисяна, тяговая подстанция, “Айвордяц Тун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 24 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 46, 47, 48 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 25/2, 25/4, 25/6, 15/1 на улице Асратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 22 на улице Ехбайрутян, 14, 18, 20 на пр. Багратуняца, 23 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пантеон “Ераблур”, ООО “Тойота Сервис”, “Медитек” и субпотребители, ООО “Кейр Груп”, жилые дома 1 на улице Малхасянца, 1А, 51, 51/2, 62 на улице Мамиконянца и жилой дом 1 на 1-ом переулке, жилые дома 47/1, 65 на пр. Комитаса, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице, жилой дом 12 и частные дома 6-45 на улице Бюзанда, жилой дом 48 на улице Арами, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, жилой дом 30 и частные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 3а на улице Теряна, жилые дома 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы жилых домов 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 село Уджан;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Нор Кянк;

11։00-15։00 частично село Неркин Двин;

11։00-16։00 частично улицы Товмасян, Туманян, Шаумян, Атарбекян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

13։00-17։00 села Зар и Севаберд;

в Гегаркуникской области:

10։00–12:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–12:30 частично населенный пункты Варденика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 общины Чкаловка, Норашен полностью, воинская часть Лчашена, компании “Газерян”, “Рубуш”, “Цовацоц”, ‘Три Мирмед Бич”, “Ной Ленд”, “Таперакани Камурдж”, “ЧШШ ангстян готи”, “Гегама ашхар”, “Азизяннери энтаник”, “Кристалл холдинг”, ЧП “А.Гукасян”, “П.Гаспарян”, “К.Аветян”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 село Лчап, газозаправочная станция Лчапа и прилегающие абоненты-жильцы, здание сельского муниципалитета и прилегающие абоненты-жильцы; село Цовазард полностью, газозаправочная станция ЧП “Палуни Айрапетян” в Цовазарде, ЧП “Акватик”, ООО “Тарзу Левон”, село Айраванк, газозаправочная станция ООО “Алик”, ресторанный комплекс “Роял Фиш”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”; село Бердкунк;

12։00-15։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

14։00-15։00 улицы Лчапня, Азнавура полностью, частично улица Чаренца, компании “Эс Компани”, ‘Гумс”, “Голд Мастер”, “Мецепасар”, ЧП “Г.Асатрян”, “Г.Санеян”, школа N4, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Арпени в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 квартал “Пансионат”, расположенный в правой части конца улицы Хримян Айрик, частично квартал “Хноцаван”, территории, прилегающие к ресторанам “Лейло”, “Ван”, гостиница ‘Гюмри” и прилегающие территории в городе Гюмри; частично улицы 1-8 в селе Исаакян Анийского региона; кварталы “Араславакан”, “Айаса”, “Совхоз”, СНБ Амасийского отделения, пожарно-спасательный отряд, молочный завод, спасательное управление Амасии в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Пухрут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 психиатрический центр “Аван” в “Ахи Анке”; частные дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, Тяговая подстанция, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Дуряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж; 4-ый квартал Давташена полностью, 16-ая улица Шаумяна, улица Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 кватал ‘Нубарашен Б”, здание школы N175;

11:00-17:00 частные дома 1, 2, 3 на улице Алека Манукяна, частные дома на улицах Айгестана 1, 2, 9, 10, 11; жилые дома 35, 37, 39 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 10-24, 12, 40, 42, 44 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7 на улице Агатангехоса, 29, 29а на улице Хоренаци, 21, 37 на улице Исраеляна, частично квартал ‘Киликия”, здание АТС N42, жилые дома 22, 22/2, 22/3, 22а, 24а на пр. Багратуняца, жилые дома 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 87 и частные дома 21-62 на улице Гоголя, жилые дома 88, 89, 90 на улице Райниса, жилые дома 1, 4/1, 22 и частные дома 14, 87 на улице Ерзнкяна, жилой дом 8 и частные дома 14-31 на улице Орбели, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице; частные дома 1-30 на 2-ой улице Ареша, 1-46 на 4-ой улице; частные дома 13-138 (четные) на улице Мурацана;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично село Кош;

в Котайкской области:

10։00-14։00 село Кахси, мельница, бензозаправочная станция, семеноводческое хозяйство, станция автотехобслуживания, насосная станция “Джрмуха”, газозаправочная станция и прилегающие территории;

10։00-16։00 ООО “Фуззор бетон” в городе Раздан;

11:00-14:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Веолия Джур”, “Норма Кат”, собственник “Г.Шагинян”, кварталы ‘Пахстаканнери”, “Герезманнери”, “Манкапартез”, “Дпроц”, “Айгинер”, “Гюхапетаран”, “Е-2”, “А.Манукян”, ООО “Сарнаран”, “Гину горцаран”, “Квадра Констракшн”; производственная компания ‘Зовуни”;

11։00-17։00 частично села Коатйк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

14։00-17։00 село Агавнадзор, зона отдыха “Мармарик”, пансионат “Энергетик”, компания “Виваселл-МТС” и школа;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Драхтик;

12։00-14։30 село Норатус полностью; абоненты-жильцы так называемой территории “Каранк” в селе Норатус; здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детский сад N2, газозаправочная станция ‘Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО ''Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция сотового оператора “Юом”;

в Лорийской области:

11:00-13:00 кварталы “Кентрон 1, 2'', “Лифти”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок улицы Айгестан и школа N1 в городе Спитак.