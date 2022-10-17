Понедельник, 17 Октября 2022 17:05

АрмИнфо.Активно развивая цифровой банкинг, Ардшинбанк представляет своим клиентам очередную новинку - цифровую карту Visa Digital. Цифровые карты выпускаются онлайн и по своему функционалу являются аналогами пластиковых, но с более усовершенствованным функционалом. Kлиенты могут заказать цифровую карту, не посещая банка, использовав лишь мобильное приложение Ардшинбанка.

Цифровая карта доступна в 3 валютах: AMD, USD, EUR и дает возможность держателям карт:

Совершать онлайн-платежи

Зарегистрировать карту в Apple Pay или ArdshinPay и совершать бесконтактные платежи напрямую по телефону во всех POS-терминалах, принимающих бесконтактные платежи

Проводить любые банковские операции, кроме снятия наличных: переводить деньги между своими счетами или на текущие и карточные счета других клиентов, пополнять депозит, оплачивать коммунальные услуги, налог на имущество, штрафы и другие государственные платежи.

Воспользоваться привилегиями, скидками и кэшбэками, доступными держателям карт Visa Gold.

«Мы рады сделать услугу цифровых карт доступной даже в самых отдаленных регионах для наших клиентов целевой группы нового поколения. С картой Visa Digital они могут совершать онлайн и безналичные покупки как в местных, так и в международных магазинах», — отметил Артак Хачатрян, директор розничного бизнеса Ардшинбанка.

С 17 октября по 17 ноября выпуск цифровой карты будет стоить всего 1 драм.

Подробно ознакомиться с тарифами цифровых карт можно: https://bit.ly/3qV2lPR.

Скачать мобильное приложение Ардшинбанка можно здесь: iOS | Android