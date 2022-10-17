Понедельник, 17 Октября 2022 16:58

АрмИнфо. Анкара может вновь прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч.

9 октября состоялась жеребьевка отборочного цикла Евро-2024. Сборная Армении попала в группу D, где ее соперники - национальные команды Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.

"25 марта в Армении и в сентябре в Турции состоятся футбольные матчи сборных команд двух стран (в рамках квалификации на Евро-2024 - ред.). Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем. Процесс нормализации идет позитивно. Положительная динамика наблюдается и в отношениях Армении с Азербайджаном. Это нужно делать, не прибегая к провокациям", - заявил Кылыч, как сообщают СМИ, об этом пишет газета Star.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что четыре встречи спецпредставителей по нормализации отношений проходили в третьих странах, однако в Праге президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли договоренности по проведению встреч на территориях Турции и Армении.

Отметим, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию; о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении; подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В сентябре 2008 года экс-президент Турции Абдулла Гюль приехал в Ереван по приглашению тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна на футбольный матч отборочного турнира к чемпионату мира между сборными Армении и Турции. Позже Саргсян по предложению Гюля приехал на ответный матч Турция - Армения, который состоялся в октябре 2009 года в городе Бурса, где также состоялись переговоры между армянской и турецкой делегациями, вслед за которыми прошла встреча президентов. Процесс тогда получил название "футбольная дипломатия".