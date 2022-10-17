Понедельник, 17 Октября 2022 16:55

АрмИнфо.Азербайджан является геноцидным государством. Об этом на своей странице в Фейсбук написал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.

"Делать вид, что это не так, называть его "надежным энергетическим партнером" и продолжать вести "дело как обычно" - это слепота и/или лицемерие. Более того, такая позиция еще больше способствует продолжению бакинским режимом политики экзистенциальных угроз в отношении Армении и Арцаха!", - писал дипломат.