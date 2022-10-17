Понедельник, 17 Октября 2022 16:53

АрмИнфо.Сегодня состоялся государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан, в рамках которого в Астане прошли двусторонние переговоры на высшем уровне, ставшие важным шагом на пути дальнейшего развития межгосударственных отношений, основанных на прочном фундаменте дружбы, братства и добрососедства, принципах равноправного взаимовыгодного сотрудничества.

Как уже сообщалось, накануне Президент Туркменистана прибыл в столицу соседней страны, где принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, а также в Саммите «Центральная Азия – Россия». Это стало очередным подтверждением активной и инициативной позиции нашей Отчизны в вопросах расширения конструктивного партнёрства на пространстве СНГ, многопланового сотрудничества в региональном и межрегиональном формате, что отвечает целям общего благополучия.

Кроме того, 13 октября делегация Туркменистана приняла участие в состоявшемся в Астане VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как известно, наша страна имеет статус наблюдателя в этом международном форуме, ставящем перед собой задачу укрепления сотрудничества в сферах безопасности и стабильности, торгово-экономических и гуманитарных контактов, диалога по вопросам охраны окружающей среды в регионе. В данной связи знаковым событием стало награждение Президента Сердара Бердымухамедова за выдающиеся заслуги и ценный вклад в развитие процесса СВМДА юбилейной медалью первого класса «30-летие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии».

Следует также отметить, что 14 октяб­ря члены Правительственной делегации Туркменистана провели в Астане встречи и переговоры со своими казахстанскими коллегами, на повестку дня которых были вынесены приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях.

Так, предметом заинтересованного обсуждения стали возможности продуктивного сотрудничества в сфере энергетики. В данном контексте отмечалось наличие большого потенциала для реализации обою­довыгодных совместных проектов.

Ещё одна тема переговоров – перспективы эффективного партнёрства в топливно-энергетическом секторе, в частности, в газовой отрасли, где имеется успешный опыт взаимодействия.

Наряду с этим были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, активизации прямых контактов по линии деловых структур, в том числе специализирующихся в агропромышленном комплексе, для чего стороны также располагают существенным разноплановым потенциалом.

Сегодня, до начала переговоров в верхах, Президент Сердар Бердымухамедов возложил цветы к Монументу защитникам Отечества, установленному в одном из живописных мест Астаны.

Утром глава Туркменистана проследовал к мемориальному комплексу, расположенному на Площади защитников Отечества, где был выстроен Почётный караул.

В торжественной обстановке глава Туркменского государства возлагает венок к подножию Монумента.

По завершении церемонии Президента Сердара Бердымухамедова приглашают ознакомиться с историей создания и композиционными особенностями Монумента, который является одной из основных достопримечательностей Астаны. Территорию мемориального комплекса также украшают парк и фонтаны.

Затем Президент Туркменистана проследовал во Дворец Президента Республики Казахстан «Акорда». Здесь высокого гостя сердечно приветствовал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Глава Туркменистана знакомится с членами официальной делегации Казахстана. Затем казахстанскому лидеру представляют членов правительственной делегации нашей страны.

Президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев проходят на специально установленный подиум. Торжественно рапортует командующий ротой Почётного караула. Исполняются Государственные гимны Туркменистана и Республики Казахстан. Лидеры двух стран обходят строй воинов Почётного караула.

После церемонии официального совместного фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран во Дворце «Акорда» состоялись туркмено-казахстанские переговоры на высшем уровне.

Обращаясь к Президенту Сердару Бердымухамедову, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что очень рад приветствовать его в Астане. Как подчеркнул казахстанский лидер, этот визит главы Туркменистана имеет большое историческое значение для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Отметив, что деятельность Президента Сердара Бердымухамедова на высшем государственном посту также способствует сближению двух соседних стран, глава Казахстана, пользуясь представившейся возможностью, пожелал своему туркменскому коллеге больших успехов во всех его делах на благо братского туркменского народа.

Поблагодарив Президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Республику Казахстан и оказанный радушный приём, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что это его первый государственный визит в соседнюю дружественную страну. Подчеркнув, что в Туркменистане нынешнюю встречу на высшем уровне рассматривают как важное этапное событие в развитии двусторонних связей, глава Туркменского государства передал казахстанскому лидеру тёплые слова приветствия от имени Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что 5 октября текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя нашими странами. Все эти годы туркмено-казахстанское сотрудничество успешно развивалось по самому широкому спектру направлений, сказал глава Туркменистана и, пользуясь представившейся возможностью, поздравил Президента Касым-Жомарта Токаева с этой юбилейной датой.

Между Туркменистаном и Республикой Казахстан осуществляется активный политический диалог на высшем государственном уровне. Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, он с большой теплотой вспоминает визит главы Казахстана в Туркменистан в прошлом году. В июне нынешнего года в рамках Шестого Кас­пийского Саммита в Ашхабаде также состоялись плодотворные переговоры с казахстанским лидером по взаимодействию на Каспии.

Выразив Президенту Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за его постоянное внимание к развитию межгосударственных отношений, Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что Туркменистан и Республика Казахстан всегда поддерживают друг друга в рамках ООН и других авторитетных международных организаций в продвижении инициатив и предложений широкого масштаба.

Туркменистан придаёт большое значение дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических связей, где в качестве основных направлений совместной деятельности видятся такие стратегические сферы, как энергетика, транспорт, промышленная кооперация, высокие технологии и торговля. Действенную роль в расширении экономического сотрудничества могли бы сыграть и предприятия частного сектора. Говоря об этом, глава Туркменистана выразил уверенность, что в ближайшее время контакты между бизнес-сообществами двух стран выйдут на качественно новый уровень.

Особое место в межгосударственных отношениях всегда занимали гуманитарные связи. Историко-культурная общность наших народов является бесценным наследием предков и служит прочным фундаментом для наращивания партнёрского взаимодействия в различных направлениях. Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, укреплению контактов в культурной, научной и образовательной сферах будет и впредь уделяться неослабное внимание.

Отметив, что нынешний визит призван придать двустороннему сотрудничеству новые импульсы, глава Туркменистана выразил уверенность, что в ходе сегодняшних переговоров с участием делегаций обеих стран будет многое сделано для достижения этой цели.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан в любое удобное для него время. Это приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В продолжение переговоров, проходивших в доверительной атмосфере и деловом ключе, главы Туркменистана и Республики Казахстан обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, конкретизировали его приоритетные направления с учётом современных реалий, имеющегося потенциала и долгосрочных перспектив.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций обеих стран.

Ещё раз сердечно приветствуя Президента Сердара Бердымухамедова, а также членов туркменской делегации на казахской земле, Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул историческое значение нынешнего визита главы Туркменистана в Республику Казахстан. Отметив, что только что в узком формате были обсуждены наиболее актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества, лидер дружественной страны с удовлетворением констатировал неизменно братский характер межгосударственного диалога.

Символично, что первый государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан совпал с юбилейной вехой – 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, за эти годы, опираясь на многовековую дружбу и добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан построили прочные гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнёрства.

Между двумя странами налажен активный, доверительный политический диалог на высшем уровне. В данной связи, отметив, что он с теплотой вспоминает свой визит в Туркменистан в октябре прошлого года, глава Казахстана поблагодарил за оказанное гостеприимство и создание всех необходимых условий для совместной работы, что послужило достижению серьёзных успехов. Президент Касым-Жомарт Токаев, пользуясь данной возможностью, передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания Аркадагу Гурбангулы ­Мяликгулыевичу Бердымухамедову.

Касаясь вопросов двустороннего торгово-­экономического сотрудничества, казахстанский лидер отметил, что сегодня были обсуждены перспективы наращивания посредством совместных усилий объёма взаимного товарооборота.

С удовлетворением констатировав поступательную динамику развития двусторонних культурно-гуманитарных связей, Президент Касым-Жомарт Токаев также затронул тему межгосударственного парт­нёрства на Каспии. В данном контексте был подчёркнут успех состоявшегося в Ашхабаде Шестого Каспийского Саммита с точки зрения как результативности, так и проявленного туркменской стороной гостеприимства и обеспечения высокого организационного уровня форума. Говоря об этом, глава Казахстана ещё раз поблагодарил своего туркменского коллегу и предоставил ему слово.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву от имени делегации Туркменистана за оказанный радушный приём и созданные прекрасные условия для совместной работы.

– Мой первый государственный визит в Республику Казахстан мы рассматриваем как важнейшее этапное событие в отношениях между нашими странами. Его главной целью является укрепление двустороннего стратегического партнёрства по всем направлениям, определение ясных ориентиров межгосударственного взаимодействия в регионе Центральной Азии и на международной арене с учётом новых реалий и тенденций развития, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан и Казахстан выступают как единомышленники и ответственные парт­нёры при формировании своих подходов по самым актуальным вопросам регионального и глобального развития. Налажены механизмы координации позиций в Организации Объединённых Наций, взаимной поддержке выдвигаемых нашими странами предложений и инициатив. Мы с благодарностью отмечаем поддержку Казахстаном инициированных Туркменистаном в ООН Резолюций по вопросам обеспечения энергобезопасности и сотрудничества в сфере устойчивого транспорта, по важным темам региональной проблематики, неизменную уважительную позицию в отношении нейтрального статуса нашей страны, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Безусловным приоритетом сотрудничества двух стран глава Туркменистана обозначил обеспечение прочного мира и безопасности в Центральной Азии. Казахстан также является соседом нашей страны на Каспийском море. В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на итогах состоявшегося в Ашхабаде Шестого Каспийского Саммита.

Также продолжается двустороннее и многостороннее взаимодействие по экологическому направлению, в том числе по вопросам Аральской проблематики.

Как отметил далее глава Туркменистана, Республика Казахстан – крупный экономический партнёр нашей страны. Мы высоко ценим достигнутый уровень продуктивного сотрудничества в разных отраслях, наработанный опыт взаимодействия по правительственной и ведомственной линиям. Стратегическим направлением туркмено-казахстанского партнёрства выступает энергетика. Имеющийся в этой сфере потенциал даёт возможность нашим странам, являющимся крупнейшими в Евразии производителями и поставщиками углеводородов, реализовывать масштабные, во многом уникальные проекты по поставкам энергоносителей на международные рынки. Яркий тому пример – строительство газопровода Туркменистан–Китай, часть которого пролегает по территории Казахстана.

Ключевую роль в успешном экономическом развитии двух наших стран, их интегрировании в систему глобальных связей также играет взаимодействие в транспортной сфере, отметил Президент Сердар Бердымухамедов. Здесь одним из конкретных результатов эффективного сотрудничества является строительство железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран. В данном аспекте отмечалось, что туркмено-казахстанская кооперация в транспортном сегменте сегодня должна стать одним из локомотивов развития Центральной Азии и сопредельных регио­нов, важнейшим фактором экономической интеграции и партнёрства по линиям Север–Юг и Восток–Запад. Выгодное географическое расположение двух наших стран диктует необходимость наращивания сотрудничества по формированию новых мультимодальных транспортно-транзитных коридоров регионального и континентального значения.

Отметив целесообразность проведения тщательного совместного анализа общего состояния торгово-экономических связей, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что наши страны сегодня способны значительно увеличить показатели товарооборота, диверсифицировать взаимные поставки. В Туркменистане и Казахстане созданы мощная промышленная и аграрная база, современная транспортная инфраструктура. Эти факторы в полной мере должны использоваться для расширения взаимной торговли, в том числе приграничной и региональной, привлечения инвестиций. Необходим выход на масштабные проекты в промышленной кооперации, сфере услуг, АПК. В этом контексте должна более активно себя проявить совместная Межправительственная комиссия.

Затронув тему культурно-гуманитарных связей как одной из неотъемлемых составляющих межгосударственного диалога, глава Туркменистана подчеркнул, что наши народы объединены не просто географическим соседством, но и по-настоящему братскими отношениями, общностью исторических судеб.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть вопрос об организации в 2023 году Дней культуры Туркменистана в Республике Казахстан. Была также отмечена целесообразность возобновить готовность к проработке вопроса по установлению памятников выдающимся поэтам и мыслителям туркменского и казахского народов – Махтумкули Фраги и Абаю Кунанбаеву, соответственно в Астане и Ашхабаде.

Как подчеркнул глава Туркменистана, многоплановый диалог между нашими государствами строится на прочном фундаменте добрососедства, взаимного уважения, открытости и доверительного партнёрства, наработана его солидная нормативно-правовая база, осуществляются регулярные контакты, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы в конструктивном ключе.

В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов особо отметил огромный личный вклад Президента Касым-Жомарта Токаева в развитие двусторонних братских, добрососедских отношений, выразив в этой связи своему казахстанскому коллеге искреннюю признательность.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В присутствии глав государств подписываются: Меморандум о взаи­мопонимании по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Внешнеторговой палатой Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»; Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о сотрудничестве в области химической промышленности; Меморандум о развитии транспортно-транзитного сотрудничества между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан; Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан об освоении и использовании космического пространства в мирных целях; Меморандум о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Республики Казахстан; Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством финансов Республики Казахстан; Комплексная программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан на 2022–2024 годы; Меморандум о взаимопонимании между Центром стратегических исследований Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом внешнеполитических исследований при Минис­терстве иностранных дел Республики Казахстан.

В данном контексте следует отметить, что нормативно-правовую базу двустороннего партнёрства также пополнили Договор о сотрудничестве между Турк­менским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади (Ашхабад, Туркменистан) и Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Туркменистана и Минис­терством внутренних дел Республики Казахстан, подписанные в ходе нынешнего визита.

Под аплодисменты присутствующих Президент Сердар Бердымухамедов и Президент Касым-Жомарт Токаев ставят свои подписи под Совместным заявлением.

По завершении церемонии подписания документов ­лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Озвучивая итоги пере­говоров, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает первый государственный визит Президента Туркменистана в Казахстан как яркое свидетельство приверженности дальнейшему сближению двух стран.

Как подчеркнул казахстанский лидер, Президент Сердар Бердымухамедов возглавил страну в очень непростой и ответственный период мирового развития. В это сложное время именно ему доверена историческая миссия – преодолеть все вызовы современности и обес­печить благополучие туркменского народа. В данной связи Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что твёрдое стремление и последовательные действия главы Туркменистана позволят успешно реализовать намеченные реформы и продолжить устойчивое развитие государства.

Глава Республики Казахстан дал высокую оценку результатам проведённых переговоров, в ходе которых был вновь подтверждён стратегический характер двусторонних отношений, выражено обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов.

– Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до пятисот миллионов долларов, и в обозримом будущем мы сможем выйти и на миллиардный рубеж, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Отмечалось также, что были предметно рассмотрены перспективы взаи­мовыгодного партнёрства в газовой отрасли. При этом подчёркивалось, что в прошлом году удалось добиться прорывных договорённостей по реализации совместных проектов в данной сфере. Отметив, что профильные компании двух стран «QazaqGaz»» и «Türkmengaz» подписали контракт по импорту туркменского газа, глава Казахстана выразил признательность Президенту Сердару­ Бердымухамедову за личную поддержку в продвижении этого проекта.

– Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объёмы импорта газа до полутора миллиардов кубометров в год, – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев. При этом была подтверждена готовность Казахстана участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана.

Как отметил далее казахстанский лидер, ещё одним взаимовыгодным направлением сотрудничества на переговорах было определено сельское хозяйство. Отдельной темой обсуждения стали планы по строи­тельству зернового терминала на турк­мено-афганской границе.

Сообщалось, что большое внимание в ходе встречи в верхах было уделено сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере. Стороны условились принять совместные меры для вывода железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран на полную мощность.

Наряду с этим обсуждались воп­росы углубления кооперации между морскими портами Актау, Курык и Туркменбаши как направления, являющегося важным элементом транспортно-логистического взаи­модействия Казахстана и Туркменистана. Здесь большие возможности также открывает строительство новой автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Большое внимание, конечно, было уделено развитию культурно-гуманитарных связей. В данном контексте отмечалось, что в Казахстане действуют турк­менские национально-культурные объединения и центры. Высказавшись в поддержку предложения Президента Сердара Бердымухамедова о проведении перекрёстных Дней культуры, глава дружественного государства подтвердил готовность Казахстана в самое ближайшее время принять творческих деятелей из Туркменистана в Астане и других городах страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Правительства двух стран будут работать над возобновлением регулярного авиасообщения между Туркменистаном и Республикой Казахстан.

Как подчеркнул глава Казахстана, стороны вновь подтвердили общее видение, близость позиций по актуальным вопросам регио­нальной и международной повестки.

В заключение, выразив удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, Президент Касым-Жомарт Токаев ещё раз поблагодарил своего туркменского коллегу за его решение совершить государственный визит в Республику Казахстан.

Комментируя итоги встречи в верхах, Президент Сердар Бердымухамедов прежде всего выразил казахстанскому лидеру признательность за гостеприимство и радушие, за конструктивные переговоры, которые прошли в атмосфере открытости, взаимопонимания и доверия.

Как отметил глава Туркменистана, это его первый государственный визит в Казахстан, и столь высокий статус – свидетельство обоюдного понимания важности сотрудничества, готовности укреплять стратегическое туркмено-казахстанское партнёрство.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, встреча с Президентом Казахстана полностью подтвердила наличие доброй воли, решимость и готовность глав двух государств к развитию взаимодействия по всем направлениям, а также имеющиеся для этого большие возможности.

Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составные части: энергетическая безопасность, развитие международного транспортно-транзитного сообщения, экология и защита окружающий среды, сказал глава Туркменистана.

В сфере устойчивой энергетики речь идёт прежде всего об участии двух стран в реализации масштабных энергетических проектов. К их числу в первую очередь следует отнести действующий уже много лет газопровод Туркменистан–Китай. Наша страна, подтвердил Президент Сердар Бердымухамедов, готова к расширению и диверсификации туркмено-казахстанского сотрудничества в поставках энергоносителей на международные рынки.

В сфере транспорта будет продолжено взаимодействие с целью создания мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии и выход наших стран на Европейские и Азиатские магистральные потоки. В частности, отметил глава государства, Туркменистан готов к совместной с Казахстаном работе по созданию коридора Север–Юг к Индийскому океану и Персидскому заливу вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Стороны будут координировать усилия по формированию стратегического пояса транспортно-транзитного и логистического партнёрства по линиям Восток–Запад, Азия–Европа, работать с потенциальными партнёрами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах. Будет также продолжена совместная деятельность на Каспии в свете договорённостей, достигнутых на Шестом Каспийском Саммите в Ашхабаде в июне нынешнего года, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Наряду с этим глава Туркменистана отметил, что отдельное место на переговорах было уделено экологической тематике, в частности, дальнейшему укреплению и совершенствованию деятельности Международного фонда спасения Арала.

При обсуждении хода экономического сотрудничества были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, в том числе приграничной и региональной, активизации инвестиционной политики для выхода на сов­местные масштабные проекты в промышленной кооперации, сфере услуг, аграрном секторе. В данном контексте большое значение придаётся наращиванию деловых связей между бизнес-сообществами двух стран.

Обращаясь к представителям СМИ, глава Туркменистана отметил, что на переговорах подтверждена важность двусторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере, достигнута договорённость о продолжении сотрудничества в этом направлении, обеспечении всех необходимых условий для проведения в обоих государствах на регулярной основе мероприятий с участием деятелей литературы, кинематографа, музыкальных коллективов, об организации спортивных соревнований.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, для Туркменистана Респуб­лика Казахстан – это братская страна, добрый сосед и надёжный стратегический партнёр. У обеих сторон есть понимание и убеждённость в том, что тесное многоплановое сотрудничество идёт на благо наших народов, отвечает их коренным интересам, способствует стабильности и развитию региональных и международных процессов.

Выразив глубокое удовлетворение результатами состоявшихся сегодня переговоров, по итогам которых подписан солидный пакет двусторонних документов, глава Туркменистана высказал Президенту Касым-Жомарту Токаеву и членам делегации Казахстана искреннюю признательность за проведённую большую работу.

Как сообщил Президент Сердар Бердымухамедов, он пригласил казахстанского лидера посетить Туркменистан в любое удобное время.

В завершение глава Туркменского государства адресовал народу Казахстана пожелания мира, благополучия и процветания.

В честь высокого туркменского гостя Президент Республики Казахстан дал официальный обед, на котором главы двух государств обменялись речами.

В рамках программы визита во второй половине дня глава Туркменистана посетил Международный финансовый центр «Астана». Здесь Президент Сердар Бердымухамедов был ознакомлен с инфраструктурой Центра и его деятельностью, приоритетной целью которой является развитие сбалансированного рынка капитала с широким спектром предоставляемых финансовых услуг и инвестиционных инструментов.

МФЦА, представляющий собой открытую платформу для делового сотрудничества, включает ряд профильных органов и учреждений. Глава Туркменистана был подробно проинформирован об основных направлениях деятельности структур МФЦА, в числе которых – Суд и Международный арбитражный центр, Комитет по регулированию финансовых услуг, Центр исламского финансирования и бизнеса, Центр «зелёных» финансов.

Одной из составляющих инфраструктуры МФЦА является Экспат-центр, который действует по принципу «единого окна», обеспечивающего оказание соответствующих услуг иностранным специалистам, работающим в Казахстане.

В торговом зале Биржи МФЦА вниманию Президента Сердара Бердымухамедова был предложен видеоролик, позволя­ющий получить наглядное представление о Международном финансовом центре «Астана», задействованных в его работе передовых практиках и технологиях. Высокий гость также был ознакомлен со спецификой деятельности Биржи.

В данной связи следует отметить, что в ряду ключевых векторов экономической стратегии, претворяемой в жизнь в Туркменистане в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, выступают цифровая и технологическая трансформация, комплексная модернизация финансово-банковских структур, совершенствование кредитно-денежной системы, стимулирование частного сектора. Реализуемые в данном направлении реформы призваны обеспечить благоприятные условия для активизации деятельности финансового рынка и фондовых бирж, привлечения инвестиций, развития рынка ценных бумаг, увеличения спектра банковских услуг. При этом большое значение придаётся формированию инновационных профильных механизмов, совершенствованию соответствующего национального законодательства.

Осуществляемые в нашей стране преобразования в данной сфере нацелены на повышение конкурентоспособности отечественной экономики, её успешную интеграцию в современную систему мирохозяйственных связей. Всё это открывает широкие перспективы для развития взаимовыгодного делового сотрудничества с зарубежными партнёрами, в том числе с авторитетными международными и региональными финансовыми структурами.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов посетил Главную мечеть города Астана. Этот новый духовный храм был открыт в августе нынешнего года.

Здесь Президент Туркменистана был ознакомлен с особенностями архитектуры и оформления мечети.

В данном контексте уместно отметить, что в государственной политике Туркменистана уделяется особое внимание бережному сохранению мудрых традиций, высоких духовно-нравственных ориентиров славных предков, их гуманных принципов. В нашей стране создаются все условия для обеспечения свободы вероисповедания, оказывается помощь верующим, ежегодно совершающим священный для каждого мусульманина хадж.

Общеизвестно, что мечети в исламском мире были первыми центрами науки и образования, средоточием духовной жизни общества. Культовые сооружения, построенные и возводимые в современную эпоху в столице и велаятах Отчизны, воплощают в своём архитектурном решении лучшие традиции национального зодчества и декора. Вместе с тем они призваны служить укреп­лению гражданского согласия в обществе, преемственности сложившихся веками самобытных обычаев нашего народа.

Затем глава Туркменистана проследовал в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева города Астана, где на флагштоках были подняты Государственные флаги двух стран и выстроен Почётный караул.

В воздушной гавани Президента Сердара Бердымухамедова сердечно приветствовал Президент Касым-Жомарт Токаев. ­Глава Республики Казахстан прибыл сюда, чтобы лично проводить высокого гостя, что наглядно свидетельствует о стратегическом характере межгосударственных отношений.

Здесь Президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-­Жомарт Токаев тепло попрощались друг с другом, выразив полное удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и вновь подтвердив приверженность двух стран и народов отношениям дружбы, добрососедства и полноформатного сотрудничества.

Завершив государственный визит в Республику Казахстан, глава Туркменистана поднялся на борт ожидающего его самолёта, на котором отбыл на Родину.

Совершив перелёт до Ашхабада, президентский авиа­лайнер приземлился в столичном Международном аэропорту, где Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица.