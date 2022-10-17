Понедельник, 17 Октября 2022 13:46

АрмИнфо.Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали отправку гражданской миссии в Армению для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Так, согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, министры одобрили отправку на армянскую сторону международной границы с Азербайджаном 40 экспертов Евросоюза для мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе.

Согласно сообщению, решение о создании гражданской миссии последовало

за встречей лидеров Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета

6 октября в Праге. Уточняется, что миссия направлена на содействие

восстановлению мира в регионе, а также укреплению доверия и

делимитации международной границы между двумя государствами.

В этой связи Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отправка до 40 экспертов ЕС для мониторинга вдоль международной границы Армении с Азербайджаном будет направлена на укрепление доверия в нестабильной ситуации, которая ставит под угрозу жизни людей и процесс урегулирования конфликта.

"Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС содействию конечной цели достижения прочного мира на Южном Кавказе", - отметил Боррель.

Чтобы обеспечить быстрое развертывание потенциала мониторинговой миссии ЕС, было решено, что эксперты будут временно направлены из состава наблюдателей Европейского Союза в Грузии (EUMM в Грузии). EUMM предпринимает оперативные шаги, чтобы не повлиять на ее возможности мониторинга в Грузии.

"Мониторинговая миссия будет носить временный характер и в принципе не продлится более двух месяцев", - говорится в сообщении Совета.