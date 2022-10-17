Понедельник, 17 Октября 2022 13:45

АрмИнфо. В сегодняшней непростой международной обстановке отношения между Россией и Арменией проходят испытания на прочность, выразил уверенность, что эти вызовы, несмотря ни на какие преграды, страны преодолеют с честью.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе своего выступления на четырнадцатой страновой конференции российских соотечественников.

Посол особо отметил позицию соотечественников в отношении специальной военной операции на Украине, которая, безусловно, утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры.

Отдельно глава дипмиссии коснулся прошедших в Армении мероприятий в рамках 30- летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения, подчеркнув, что они стали очередным свидетельством нерушимости дружбы двух народов.

Копыркин подтвердил, что поддержка соотечественников за рубежом, в частности в Армении, сегодня является одним из приоритетов внешнеполитического курса России, которому российское руководство уделяет особое внимание.

В рамках церемонии открытия конференции было зачитано приветствие делегатам от Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, а также состоялось награждение активных общественников благодарственными письмами и грамотами.