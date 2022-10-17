Понедельник, 17 Октября 2022 11:37

АрмИнфо. Начальник Генштаба ВС РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян принял членов гражданской миссии ЕС по технической оценке.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Эдвард Асрян приветствовал визит миссии в Армению и выразил готовность вооруженных сил РА сотрудничать и поддержать миссию, и в этом ключе представил ситуацию, создавшуюся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана в ночь на 13 сентября.

В ходе встречи начальнику Генерального штаба ВС РА были представлены основные цели и задачи миссии. Собеседники обсудили технические и организационные вопросы деятельности миссии.

Отметим, 6 октября в Праге в рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласилась содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой выразила готовность сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий.

Согласно четырехстороннему заявлению, миссия должна была начать работу в октябре и действовать два месяца. Техническая часть миссии уже прибыла в Ереван. Численность мисси составляет 50 человек.