Понедельник, 17 Октября 2022 11:36

АрмИнфо.Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), член Бюро АРФ "Дашнакцтуюн" Мурад Папазян подал иск в суд на Службу национальной безопасности Армении с требованием исключить его имя из списка persona non grata, составленного для иностранных граждан. Об этом сообщает АРФД.

Данная информация подтверждается и на портале судебных дел Армении Datalex. Согласно порталу, дело будет рассматривать Грачья Айвазян.

Отметим, что ранее стало известно о запрете въезда в Армению сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФ "Дашнакцтуюн" Мураду Папазяну. 14 июля Папазян прибыл с семьей в Армению, но в аэропорту "Звартноц" ему запретили въезд, заявив, что он включен в список нежелательных лиц.

Как сообщили в правительстве РА, Папазяну въезд в Армению был запрещен на основании статьи 8 Закона РА "Об иностранцах". Причиной запрета, как сообщили в пресс-службе главы правительства, послужило то обстоятельство, что "Мурад Папазян был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой премьер-министром делегации 1 июня 2021 года у посольства Армении во Франции". "Участники акции забросали кортеж премьер-министра разными предметами, и создавшаяся ситуация была преодолена лишь в результате вмешательства французской полиции и сил безопасности", разъяснили в пресс-службе премьера РА.

Тогда же, Папазян заявил о намерении через суд восстановить свои ущемленные права.

А уже через две недели 1 августа стало известно, что persona non grata были объявлены член молодежного союза Нидерландов АРФД Сюне Абраамян и председателю "Ай Дат" Голандии Масису Абраамяну.