Понедельник, 17 Октября 2022 11:33

АрмИнфо.Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза проведут 17 октября плановое заседание в Люксембурге, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

На повестке встречи, в том числе и вопрос отправки гражданской миссии ЕС в РА - для решения проблем на границе Азербайджана и Армении. Дипломаты должны утвердить отправку миссии.

"6 октября, неделю назад, на встрече между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и председателем Евросовета была достигнута договоренность о создании миссии. Министры, как ожидается, утвердят в понедельник эту миссию", - рассказал представитель ЕС.

По словам дипломата, деталей миссии пока нет. "Могу только сказать, что около 400 наблюдателей будет развернуто на первом этапе", - отметил он, подчеркнув, что первые наблюдатели будут направлены на границу двух стран из состава миссии ЕС в Грузии. "Мы берем состав из нашей миссии в Грузии из-за срочности вопроса", - пояснил представитель сообщества, передает ТАСС.

Отметим, 6 октября в Праге в рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Армения согласилась содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой выразила готовность сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий. Согласно четырехстороннему заявлению, миссия должна была начать работу в октябре и действовать два месяца. Техническая часть миссии уже прибыла в Ереван. Изанчально говорилось об отправке 40-50 человек на границу.