Понедельник, 17 Октября 2022 11:21

АрмИнфо. «…Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний…» - К.Токаев.

В Казахстане сегодня запущен процесс комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией главы государства. Президент Токаев обратил внимание на важность укрепления общенационального согласия, партнерства власти и общества, следуя концепции «слышащего государства». Инициирована и продвигается новая формула политической системы «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», нацеленная на модернизацию общественно-политической жизни страны.

Так, у граждан Казахстана появилось право на мирные собрания, на возможность избирать мэров районов и поселков. В стране усилена защита конституционных прав граждан: создан Конституционный суд, уполномоченному по правам человека предоставлен иммунитет, отменена смертная казнь. Упрощены условия для регистрации политических партий: минимальное число участников снижено с 40 тысяч до 5 тысяч. Принято решение о переходе к смешанной избирательной системе (70% на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной). Впервые с 2004 года предоставляется право проголосовать против всех кандидатов.

По новым правилам срок президентства изменен с 5 лет на 7 лет, без права переизбрания. Такая модель больше не позволит лицу, занимающему эту должность, узурпировать государственную власть. Она исключит политическое преимущество и возможность для лоббирования интересов политических и олигархических сил.

«…Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития… Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже, несмотря на сокращение собственного срока полномочий… Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти…» К.Токаев.

Исходя из имеющихся полномочий, действующий президент сделал все, чтобы избежать возможности приватизации власти в будущем. Надлежащее законодательство уже приято, диктатуры не будет, обойти введенные конституционные нормы практически не представляется возможным. Предложения главы государства создают четкий барьер для противодействия автократии и организовывает предпосылки для формирования демократических устоев Казахстана, как минимум на протяжении всего последующего 21 века.

Принятый парламентом РК пакет политических реформ знаменует переход страны к новой демократической политической модели, в которой срок полномочий судей конституционного суда дольше президентского и парламентского (в целях исключения внесения изменений и поправок в Конституцию РК);

Для получения мандата доверия народа проводится последовательная и открытая политика, направленная на построение Справедливого Казахстана, где государство оперативно и эффективно будет реагировать на все конструктивные запросы граждан путем постоянного диалога власти и общества.

Как считает Государственный советник Казахстана Ерлан Карин, политические реформы в Казахстане «обеспечат регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы в целом».

Президент К.Токаев с момента получения портфеля главы Казахстана продолжил тактику многовекторной политики. Казахстан начал активно продвигать свои интересы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке: в Иране, Саудовской Аравии, Катаре. Астана продолжает выступать активным лоббистом мирных переговоров для урегулирования сирийского конфликта.

Казахстан занимает особое внимание и в политике Пекина. Председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый после пандемии зарубежный визит именно в Казахстан. Заявив, что отношения двух стран «надежны, как скала». Демонстрируя, что интересы Китая в этом регионе сконцентрированы, прежде всего, в Казахстане.

За 2,5 года усилилось стратегическое партнерство с Вашингтоном. Президент Токаев с 2019 года дважды побывал в США. Спецпредставитель президента Казахстана несколько раз проводил переговоры с Госдепом. Астану посещал госсекретарь и делегации конгрессменов. При этом сам президент Токаев заявлял, что Казахстан продолжит придерживаться «тесных партнерских отношений с США».

Вместе с тем, продолжается диалог с Европейским Союзом. Более того, К.Токаев заверил президента Совета ЕС Шарля Мишеля, что Казахстан может помочь в период углубляющихся геополитических разногласий Запада с Россией, выступая в качестве «буферного рынка» между востоком и западом, югом и севером.

Проведение в Астане в сентябре т.г. VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в условиях непростой геополитической ситуации в мире, а также участие в нем Папы Римского Франциска свидетельствует о признании Казахстана в качестве уникальной диалоговой площадки по обсуждению и разрешению глобальных вопросов, волнующих мир.

Проводимые в стране кардинальные и всесторонние реформы демонстрируют приверженность Казахстана идеям демократизации общества, где государство обеспечивает права и безопасность каждого гражданина. Предпринимаемые меры по трансформации власти, нацеленные на внутреннюю консолидацию и единение в стране создают дополнительные факторы, обеспечивающие Казахстану статус надежного и стабильного партнера на внешнем треке.

Ашот Саргсян, политолог