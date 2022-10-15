Суббота, 15 Октября 2022 23:02

АрмИнфо. Стал известен состав делегации Конгресса США, которая посетит Армении. Список делегации представил Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

<Спасибо конгрессменам Энди Левину, Джиму Куперу, Билли Лонгу, Дайяне Дегетт, Гэри Конноли, Дэвиду Прайсу за вашу предстоящую поездку в Армению>, - говорится в сообщении ANCA.

Напомним, что впервые о предстоящем визите американских законодателей анонсировал американист Сурен Саркисян. По его словам, в отличие от делегации спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, эти конгрессменов не занимают проармянской позиции. "Более того, только один из них является членом армянского комитета. Инициатива принадлежит Демократическому партнерству Палаты. Обычно участники этой инициативы посещают Украину, Грузию и Армению", - резюмировал эксперт.

Отметим, что Нэнси Пелоси находилась в Ереване 16-18 сентября. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность ее визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.