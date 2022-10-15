|Стал известен состав делегации Конгресса США, которая посетит Армении
|ВС Азербайджана вновь обстреливали армянские позиции на восточном участке границы
|Предложения и инициативы президента Tуркменистана на саммите «Центральная Азия – Россия»
|Президент РА: Нас ждут трудные решения, которые не удовлетворяют нашим пожеланиям
|СНБ Армении выявила еще один случай государственной измены
|Полузащитник футбольного клуба <Урарту-2> оказался в топ главных талантов мирового футбола
|Госдеп: Мы не видим усилий со стороны России по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ
|Human Rights Watch назвала убийство армянских пленных азербайджанскими военнослужащими отвратительным преступлением
|Путин: Отношения России с Украиной не повлияли на взаимодействие в СНГ
|Глава Совбеза РА встретился с членами европейской группы технической оценки для подготовки приграничной миссии ЕС
|Швейцарский депутат: ко всем агрессорам нужно относиться одинаково
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Алиев указал на посредническую роль России в прекращении боевых действий в ночь на 13 сентября и озвучил очередную порцию угроз в адрес Армении
|Араик Арутюнян: стремления властей Армении к долгосрочному миру не должно противоречить интересам армян Арцаха
|СНБ задержала следователя СК, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере
|Чавушоглу: Проекта договора между Анкарой и Ереваном не существует
|Боррель подтвердил полную приверженность ЕС содействию деэскалации между Ереваном и Баку
|Глава МИД Арцаха о диалоге Степанакерт-Баку и роли российских миротворцев в НКР
|Ереван ожидает от Баку конструктивной позиции
|КГД Армении изъял из оборота свыше 10 кг метамфетамина, рыночной стоимостью более $1 млн.
|Президент Турции не видит каких-либо проблем с реализацией так называемого Зангезурского коридора
|Официальный Баку обрушился с критикой на Эмманюэля Макрона
|<Уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ?>: Пашинян на заседании глав Содружества
|Мирзоян и Боррель обсудили полномочия, деятельность и дислокацию гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
|После получения карт минных полей Баку пытается обусловить возвращение пленных выяснением судеб пропавших без вести в Первой нагорно-карабахской войные: Премьер
|Мирзоян на встрече с Байрамовым и Лавровым подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА
|Секретарь Совбеза Армении рассказал швейцарским парламентариям об азербайджанской агрессии
|Спикер НС РА: Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона
|Ущерб, нанесенный государству экономическими преступлениями, составил 32,6 млрд драмов - прокуратура
|Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян
|Президент России пригласил лидеров Армении и Азербайджана провести в России встречу
|Президент России назвал неприемлемыми заявления главы Франции по Нагорному Карабаху
|Делегация Арцаха представила секретарю Совбеза Армении "красные линии" Степанакерта
|<Пюник>, проиграв <Жальгирису>, сохраняет шансы на выход в плей офф Лиги Конференций УЕФА
|В МИД России рассказали о повестке переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Астане
|Лавров: Трехсторонние заявления на уровне лидеров России, Азербайджана и Армении - основа для урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида
|Температура воздуха в Армении понизится на 2- 4 градуса - МОС
|Тойво Клаар: Сегодня в Ереван прибывает передовая группа наблюдателей Евросоюза
|Содокладчики ПАСЕ по Армении призвали Азербайджан вывести свои войска с армянских суверенных территорий
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Что такое торговля бинарными опционами и какие бывают сделки
|В Астане проходят переговоры глав МИД Армении, России и Азербайджана
|Городской совет Парижа призвал правительство страны ввести санкции против руководства Азербайджана
|Америабанк назван самым надежным банком Армении по версии журнала Global Finance
|О встрече Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Mинистром канцелярии премьер-министра Cингапура
|Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение азербайджанской стороны об обстреле азербайджанских позиций
|КГД Армении опубликовал видео ввоза полиэтиленовой пленки, перевозимой по территории РА и ее вывоза в РФ по транзитной декларации
|Президент Раиси напомнил коллеге из Азербайджана о недопустимости изменения границ и транзитных маршрутов Иран-Армения
|В МИД РФ назвали высказывания Макрона о роли России в процессе армяно- азербайджанской нормализации вопиющими и абсолютно неприемлемыми
|Оверчук: Путин и Алиев не обсуждали проведение саммита России, Армении и Азербайджана
|Путин обсудил с Алиевым урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Секретарь Совбеза РА встретился с делегацией из Арцаха
|В стратегии Нацбезопасности США до 2022 года нет упоминаний об Армении
|Концерт Кристины Агилеры переносится
|Проект объединения трех ВУЗов есть, но министр заверяет - сокращений и переездов не будет
|В Армении стартовала третья по счету перепись населения
|Из Еревана и Степанакерта ответили на утверждения Алиева про миллион мин
|Читать больше
АрмИнфо. Стал известен состав делегации Конгресса США, которая посетит Армении. Список делегации представил Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
<Спасибо конгрессменам Энди Левину, Джиму Куперу, Билли Лонгу, Дайяне Дегетт, Гэри Конноли, Дэвиду Прайсу за вашу предстоящую поездку в Армению>, - говорится в сообщении ANCA.
Напомним, что впервые о предстоящем визите американских законодателей анонсировал американист Сурен Саркисян. По его словам, в отличие от делегации спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, эти конгрессменов не занимают проармянской позиции. "Более того, только один из них является членом армянского комитета. Инициатива принадлежит Демократическому партнерству Палаты. Обычно участники этой инициативы посещают Украину, Грузию и Армению", - резюмировал эксперт.
Отметим, что Нэнси Пелоси находилась в Ереване 16-18 сентября. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность ее визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.
|Стал известен состав делегации Конгресса США, которая посетит Армении
|ВС Азербайджана вновь обстреливали армянские позиции на восточном участке границы
|Предложения и инициативы президента Tуркменистана на саммите «Центральная Азия – Россия»
|Президент РА: Нас ждут трудные решения, которые не удовлетворяют нашим пожеланиям
|СНБ Армении выявила еще один случай государственной измены
|Полузащитник футбольного клуба <Урарту-2> оказался в топ главных талантов мирового футбола
|Госдеп: Мы не видим усилий со стороны России по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ
|Human Rights Watch назвала убийство армянских пленных азербайджанскими военнослужащими отвратительным преступлением
|Путин: Отношения России с Украиной не повлияли на взаимодействие в СНГ
|Глава Совбеза РА встретился с членами европейской группы технической оценки для подготовки приграничной миссии ЕС
|Швейцарский депутат: ко всем агрессорам нужно относиться одинаково
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Алиев указал на посредническую роль России в прекращении боевых действий в ночь на 13 сентября и озвучил очередную порцию угроз в адрес Армении
|Араик Арутюнян: стремления властей Армении к долгосрочному миру не должно противоречить интересам армян Арцаха
|СНБ задержала следователя СК, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере
|Чавушоглу: Проекта договора между Анкарой и Ереваном не существует
|Боррель подтвердил полную приверженность ЕС содействию деэскалации между Ереваном и Баку
|Глава МИД Арцаха о диалоге Степанакерт-Баку и роли российских миротворцев в НКР
|Ереван ожидает от Баку конструктивной позиции
|КГД Армении изъял из оборота свыше 10 кг метамфетамина, рыночной стоимостью более $1 млн.
|Президент Турции не видит каких-либо проблем с реализацией так называемого Зангезурского коридора
|Официальный Баку обрушился с критикой на Эмманюэля Макрона
|<Уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ?>: Пашинян на заседании глав Содружества
|Мирзоян и Боррель обсудили полномочия, деятельность и дислокацию гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
|После получения карт минных полей Баку пытается обусловить возвращение пленных выяснением судеб пропавших без вести в Первой нагорно-карабахской войные: Премьер
|Мирзоян на встрече с Байрамовым и Лавровым подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА
|Секретарь Совбеза Армении рассказал швейцарским парламентариям об азербайджанской агрессии
|Спикер НС РА: Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона
|Ущерб, нанесенный государству экономическими преступлениями, составил 32,6 млрд драмов - прокуратура
|Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян
|Президент России пригласил лидеров Армении и Азербайджана провести в России встречу
|Президент России назвал неприемлемыми заявления главы Франции по Нагорному Карабаху
|Делегация Арцаха представила секретарю Совбеза Армении "красные линии" Степанакерта
|<Пюник>, проиграв <Жальгирису>, сохраняет шансы на выход в плей офф Лиги Конференций УЕФА
|В МИД России рассказали о повестке переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Астане
|Лавров: Трехсторонние заявления на уровне лидеров России, Азербайджана и Армении - основа для урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида
|Температура воздуха в Армении понизится на 2- 4 градуса - МОС
|Тойво Клаар: Сегодня в Ереван прибывает передовая группа наблюдателей Евросоюза
|Содокладчики ПАСЕ по Армении призвали Азербайджан вывести свои войска с армянских суверенных территорий
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Что такое торговля бинарными опционами и какие бывают сделки
|В Астане проходят переговоры глав МИД Армении, России и Азербайджана
|Городской совет Парижа призвал правительство страны ввести санкции против руководства Азербайджана
|Америабанк назван самым надежным банком Армении по версии журнала Global Finance
|О встрече Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Mинистром канцелярии премьер-министра Cингапура
|Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение азербайджанской стороны об обстреле азербайджанских позиций
|КГД Армении опубликовал видео ввоза полиэтиленовой пленки, перевозимой по территории РА и ее вывоза в РФ по транзитной декларации
|Президент Раиси напомнил коллеге из Азербайджана о недопустимости изменения границ и транзитных маршрутов Иран-Армения
|В МИД РФ назвали высказывания Макрона о роли России в процессе армяно- азербайджанской нормализации вопиющими и абсолютно неприемлемыми
|Оверчук: Путин и Алиев не обсуждали проведение саммита России, Армении и Азербайджана
|Путин обсудил с Алиевым урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Секретарь Совбеза РА встретился с делегацией из Арцаха
|В стратегии Нацбезопасности США до 2022 года нет упоминаний об Армении
|Концерт Кристины Агилеры переносится
|Проект объединения трех ВУЗов есть, но министр заверяет - сокращений и переездов не будет
|В Армении стартовала третья по счету перепись населения
|Из Еревана и Степанакерта ответили на утверждения Алиева про миллион мин
|Читать больше
|Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Читать больше
|Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
|<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
|В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
|Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
|Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано