Суббота, 15 Октября 2022 22:16

АрмИнфо.Армянский народ вступает в решающий этап, который связан с существованием Армении и решением карабахской проблемы. Об этом накануне на встрече с делегацией Арцаха, возглавляемой президентом республики Араиком Арутюняном, заявил глава армянского государства Ваагн Хачатурян.

Он отметил, что от армянской стороны потребуется максимальное напряжение сил и взвешенности при принятии решений. Самое главное, отметил президент, необходима реальная оценка ситуации для принятия правильных решений. <Для нас эти решения будут трудными, поскольку в ряде случаев они не удовлетворяют нашим пожеланиям, и не потому, что мы отказались от наших пожеланий. Изменилась геополитическая и региональная ситуация, и мы не можем не учитывать то, что сегодня имеем>, - сказал президент РА.

Он добавил, что сегодня нет необходимости возвращаться к прошлому, необходимо сосредоточиться на будущем, тем более, что сегодня в мире все меняется очень быстро. <Но один факт необходимо зарегистрировать: власти Армении ни одно решение не примут за спиной Арцаха, вопрос которого всегда находится в повестке. Необходимо обсудить варианты решения, чтобы представить общественности наши видения о будущем>, - подчеркнул Ваагн Хачатурян.