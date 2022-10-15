Суббота, 15 Октября 2022 22:15

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выявила еще один случай государственной измены.

Согласно сообщению пресс-службы СНБ, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что гражданин Армении, военнослужащий N-ой воинской части МО РА, командир взвода, будучи знакомым с документами секретного характера, познакомившись с помощью социальной сети <Одноклассники> с лицом, являвшимся представителем зарубежных спецслужб, и, будучи завербованным, находился с ним на связи с января 2020 года по июнь того же года. За вознаграждение он передавал ему различные сведения о воинской части, носящие секретный характер, в том числе, названия воинских позиций, их оснащенности, каналы связи, пункты управления батальоном и т.д., тем самым, совершив государственную измену в ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения.

Упомянутый гражданин был задержан и дал признательные показания в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении СНБ РА. Ему предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство о его аресте.

<Служба национальной безопасности Армении вновь призывает военнослужащих воздерживаться от знакомства с подозрительными лицами через социальные сети или иными способами, а также от передачи им информации военного характера>, - говорится в сообщении СНБ