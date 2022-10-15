Суббота, 15 Октября 2022 22:12

АрмИнфо. Полузащитник футбольного клуба <Урарту-2> Гарник Минасян оказался в топ главных талантов мирового футбола.

Ежегодно английская The Guardian представляет топ главных талантов мирового футбола - Next Generration. Туда попадают 60 самых перспективных 17-летних футболистов со всего света. В новом списке нашлось место и для Гарника Минасяна.

Стремительный взлет Минасяна не остался незамеченным в Армении. Он не считался суперталантом с самого детства, но после 15 выдал два впечатляющих сезона, забив 24 гола и сделал 31 голевую передачу. Такие цифры поражают даже на юношеском уровне. Его игра позволила ему перейти в <Урарту-2> - молодежку ереванского клуба, играющую во втором армянском дивизионе. Минасян - совершенный и тонкий box-to-box, который читает происходящее, обладает хорошей техникой и благодаря этому ведет игру своей команды. Он отлично видит поле, хорошо раздает передачи разной дальности и хладнокровно реализует моменты - все это легко разглядеть, когда наблюдаешь за ним вживую. Как результат, приезд скаутов из Франции и Бельгии, так что переход молодого футболиста в Европу является вопросом времени.