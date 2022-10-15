Суббота, 15 Октября 2022 22:08

АрмИнфо. Если какая-либо страна захочет сотрудничать с США по Армении и Азербайджану и помочь нам прийти к мирному урегулированию, мы, безусловно, будем только приветствовать это.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на вопрос об обвинениях России в адрес Запада в попытках заменить Москву в ее посреднических усилиях.

<Мы не видим никаких усилий со стороны России, о которых вы, возможно, говорите, в том числе, и о доброй воле Москвы. Проявление доброй воли означало бы прекращение нападения на народ Украины. Это остановит бомбы. Было бы прекращение обстрелов больниц и похищения детей. Эти вещи не являются доброй волей>, - сказал Ведант Пател.

Что касается вопроса о том, где сейчас находится специальный советник по переговорам на Кавказе, посол Филип Рикер, чиновник Госдепа отметил, что у него нет никаких новостей о поездке посла в регион.