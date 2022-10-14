Пятница, 14 Октября 2022 21:13

АрмИнфо.13 октября 2022 года в г.Астане на полях VI Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайлом Аль Мазруи.

В ходе встречи была отмечена значимость контактов на высоком уровне и приверженность сторон к последовательной реализации достигнутых ранее договоренностей.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в транспортно-логистической, торгово-экономической и инвестиционных областях.

Выражена готовность сторон в интенсификации плодотворного диалога в перспективных сферах двустороннего сотрудничества, представляющих обоюдный интерес.