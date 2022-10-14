Пятница, 14 Октября 2022 20:58

АрмИнфо.Международная правозащитная организация Human Rights Watch проанализировала видеоролик с убийством армянских военнопленных в сентябре текущего года азербайджанскими военными и дала этому факту предварительную оценку - военное преступление.

Организация заявляет, что власти Азербайджана должны гарантировать, что расследование, о котором заявила прокуратура страны, должно привести к привлечению к ответственности всех виновных, в том числе командования.

<Убийство солдат, которые сдались, - это отвратительное военное преступление>, - сказал Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии. <Азербайджанские власти начали расследование, которое, в дополнение к ответственности, должно быть ключевым элементом в обеспечении того, чтобы такие возмутительные действия больше никогда не повторились>, - заявил он.

Убийства произошли во время боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами, которые вспыхнули в середине сентября, когда Азербайджан совершил вторжения в Армению и вдоль границы. Боевые действия были одним из нескольких срывов перемирия 2020 года при посредничестве России, которое положило конец боевым действиям из-за неразрешенного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.