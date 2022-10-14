Пятница, 14 Октября 2022 19:05

АрмИнфо.Отношения Москвы с Киевом никак не влияют на характер взаимодействия с партнерами по СНГ. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин 14 октября журналистам в рамках саммита Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

<Конечно, партнеров интересует и беспокоит будущее развитие отношений на российско- украинском направлении. Но это является предметом обсуждения. Это правда, здесь ничего такого неожиданного нет>, - отметил глава государства.

Путин добавил, что подробно разъясняет партнерам российскую точку зрения. При этом он отметил, что глубина отношений с партнерами по СНГ не зависит от отношений Москвы и Киева. Он также добавил, что формат СНГ остается востребованным. Он подчеркнул, что российские союзники желают продолжать использовать этот формат.

Путин подчеркнул, что <мы обращаем внимание на некоторые события, связанные с отношениями между Азербайджаном и Арменией, на то, что происходит между Таджикистаном и Киргизией, все мы об этом хорошо знаем>.