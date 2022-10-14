Пятница, 14 Октября 2022 18:03

АрмИнфо.Депутат парламента Швейцарии, сопредседатель группы дружбы Швейцария-Армения Штефан Мюллер-Альтермат не исключает возможности применения санкций против Азербайджана. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Национальном Собрании РА.

Депутат отметил, что Армении в первую очередь нужны гарантии безопасности. <Я думаю, что это самый важный вопрос, который предстоит решить в ближайшие месяцы. Швейцария должна быть одним из государств, которые должны ясно говорить об этом. Территориальная целостность Республики Армения не обсуждается, об этом нужно заявить в первую очередь", - сказал депутат.

Что касается применения санкций против Азербайджана, парламентарий отметил, что все санкции, которые применялись в других конфликтах, например, в случае с российско-украинским конфликтом, должны быть применены и в случае с Азербайджаном. <И не может быть, чтобы

агрессор оставался без каких-либо санкций. Ко всем агрессорам нужно относиться одинаково. У Швейцарии много ценных бумаг Азербайджана, и мы должны очень четко выразить свою позицию, мы должны сделать все, чтобы они поняли, что Швейцария - это не просто безопасное и надежное место, где вы храните свои деньги, на которые потом покупаете оружие и воюете против Армении. Мы должны это сделать", - подчеркнул депутат.