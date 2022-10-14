Пятница, 14 Октября 2022 17:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 39, 41 в 4-ом квартале Давташена; детский сад N3, абоненты-жильцы улиц Отяна, Р.Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 на 6-ой улице Нубарашена;

11։00-17։00 Дворец Культуры «Наири», жилые дома 12а, 24, 28. 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 4, 5, 6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, частные дома на 39-ой улице Арабкира, частные дома 1-8 на 45-ой улице, 2-47 на 47-ой улице Арабкира; жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилых домов 40, 40/13 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Арташар;

в Араратской области:

10։00-11։30 села Сисаван и Ванашен;

10։00-13։00 частично села Аралез и Нор Кянк;

10։00-16։00 частично села Шагап и Урцадзор;

11։00-13։00 частично село Мхчян;

11։00-16։00 частично улица Маркса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; село Суренаван;

13։30-15։30 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 село Нор Азнваберд;

11։00-15։00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10:30-16։30 села Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։00 села Гетик, Мартуни, Айгут, Дпрабак, Калаван, Барепат, МГЭС «Эрик», «Гетик-1»;

в Ширакской области:

10:00-14:00 частично село Бавра в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично улицы 1, 4, 5, 8, 10 села Сарнахбюр в Анийском регионе; села Бердашен, Алвар, Заришат, Еризак, Пагакн в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

09:20-12:00 жилые дома 5, 6, 7 на улице Гая в городе Каджран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 227 на улице Арменакяна, здание научно-исследовательского института “Луч” в Норк Мараше; Военный университет имени Вазгена Саркисяна, тяговая подстанция, “Айвордяц Тун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 24 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 46, 47, 48 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 25/2, 25/4, 25/6, 15/1 на улице Асратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 22 на улице Ехбайрутян, 14, 18, 20 на пр. Багратуняца, 23 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пантеон “Ераблур”, ООО “Тойота Сервис”, “Медитек” и субпотребители, ООО “Кейр Груп”, жилые дома 1 на улице Малхасянца, 1А, 51, 51/2, 62 на улице Мамиконянца и жилой дом 1 на 1-ом переулке, жилые дома 47/1, 65 на пр. Комитаса, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице, жилой дом 12 и частные дома 6-45 на улице Бюзанда, жилой дом 48 на улице Арами, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, жилой дом 30 и частные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 3а на улице Теряна, жилые дома 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы жилых домов 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 село Уджан;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Нор Кянк;

11։00-15։00 частично село Неркин Двин;

11։00-16։00 частично улицы Товмасян, Туманян, Шаумян, Атарбекян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

13։00-17։00 села Зар и Севаберд;

в Гегаркуникской области:

10։00–12:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–12:30 частично населенный пункты Варденика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 общины Чкаловка, Норашен полностью, воинская часть Лчашена, компании “Газерян”, “Рубуш”, “Цовацоц”, ‘Три Мирмед Бич”, “Ной Ленд”, “Таперакани Камурдж”, “ЧШШ ангстян готи”, “Гегама ашхар”, “Азизяннери энтаник”, “Кристалл холдинг”, ЧП “А.Гукасян”, “П.Гаспарян”, “К.Аветян”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 село Лчап, газозаправочная станция Лчапа и прилегающие абоненты-жильцы, здание сельского муниципалитета и прилегающие абоненты-жильцы; село Цовазард полностью, газозаправочная станция ЧП “Палуни Айрапетян” в Цовазарде, ЧП “Акватик”, ООО “Тарзу Левон”, село Айраванк, газозаправочная станция ООО “Алик”, ресторанный комплекс “Роял Фиш”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”; село Бердкунк;

12։00-15։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

14։00-15։00 улицы Лчапня, Азнавура полностью, частично улица Чаренца, компании “Эс Компани”, ‘Гумс”, “Голд Мастер”, “Мецепасар”, ЧП “Г.Асатрян”, “Г.Санеян”, школа N4, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Арпени в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 квартал “Пансионат”, расположенный в правой части конца улицы Хримян Айрик, частично квартал “Хноцаван”, территории, прилегающие к ресторанам “Лейло”, “Ван”, гостиница ‘Гюмри” и прилегающие территории в городе Гюмри; частично улицы 1-8 в селе Исаакян Анийского региона; кварталы “Араславакан”, “Айаса”, “Совхоз”, СНБ Амасийского отделения, пожарно-спасательный отряд, молочный завод, спасательное управление Амасии в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Пухрут.