Пятница, 14 Октября 2022 17:29

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на посредническую роль России в прекращении боевых действий, развязанных азербайджанскими ВС в ночь на 13 сентября на суверенной территории РА и озвучил очередную порцию угроз в адрес Армении под ширмой регионального миролюбца.

"В результате посреднической деятельности российской стороны, я хотел бы это особо отметить, что именно российская сторона вышла с предложением прекращения огня, - некоторые приписывают это другим странам (армянская сторона заявляет, что США остановили бои - ред.), что является совершенно безосновательным - в результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения, как я уже сказал, были остановлены", - сказал Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Астане.

После этого, он озвучил публичные угрозы в адрес Армении, требуя вывода армянских ВС с территории Нагорного Карабаха. И это притом, что ВС Армении уже два года как нет в Арцахе.

Не остановившись на этом, Алиев запамятовавший, что вот уже 2 года истязает армянских военнопленных в Бакинских тюрьмах, решил обвинить Ереван в невыполнении пунктов трехсторонних заявлений.

"При посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя Декларация. Азербайджан все пункты декларации выполняет, в том числе обеспечивает беспрепятственный доступ из Армении в Нагорный Карабах. Армения свою часть Декларации не выполняет. А именно, не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана в Нахиджеван, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории. Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично. Если эти два важных пункта трехстороннего Заявление от ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно", - цинично заявил азербайджанский диктатор, постоянно посягающий на суверенные армянские территории.

Затем он рассказал о планах по деарменизации исконных армянских территорий, решив, что он может вершить судьбы армянского населения Нагорного Карабаха. "По судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также у нас был обмен мнениями по этому вопрос. Наша позиция ясна, четкая. Карабах - это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной стороной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи", - сказал Алиев, забыв, что Арцах в отличие от Азербайджана вышел из состава СССР по всем процедурам и давно независимый субъект.

Затем, Алиев по традиции обрушился с критикой на сопредседательство МГ ОБСЕ, в очередной раз заявив, что формат больше не актуален, позабыв, что эта структура наделена международным мандатом и никто ее не лишал этого мандата.

Он также коснулся гражданской миссии ЕС, которая будет дислоцироваться на территории РА. "На пражской встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум 2 месяца и цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, - помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута. Поэтому миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии",

- сказал Алиев, добавив, что территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права, и он должен соблюдаться всеми. Но, только видимо не Азербайджаном.

В заключение, Алиев не нашел ничего лучше как обвинить представителей армянской общины в нападении на азербайджанские диппредставительства за рубежом. И это он использовал как предлог для озвучивания недовольства политикой руководства Франции, обвинив Париж в предвзятости.