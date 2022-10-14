Пятница, 14 Октября 2022 17:26

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, 14 октября встретилась с президентом РА Ваагном Хачатуряном.

Согласно сообщению пресс-службы главы Арцаха, на встрече Арутюнян отметил, что в Арцахе придают важность стремлению властей Армении

установить долгосрочный мир и стабильность в стране и регионе, подчеркнув при этом, что это не должно противоречить интересам армян Арцаха, являющихся неотъемлемой частью армянского народа.

В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы, касающиеся преодоления совместными усилиями вызовов, стоящих перед двумя армянскими государствами.