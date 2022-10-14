Пятница, 14 Октября 2022 17:12

АрмИнфо. Службой национальной безопасности Армении задержан ответственный сотрудник Следственного комитета, подозреваемый в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, в результате предпринятых СНБ в сотрудничестве со СК и Антикоррупционным комитетом РА действий, были получены

данные, согласно которым следователь по особо важным делам Следственного комитета Армении В.А., в целях сокрытия фактов мошенничества и прекращения уголовного дела в отношении супругов

А.Х. и А.Д. через некоего Г.М. потребовал и частями получил взятку в размере 24 млн 738 тысяч 798 драмов, что эквивалентно 60 900 долларам. Кроме того, как отмечается в сообщении, А.Х. также проходил по делу о смертельном ДТП с наездом на трассе Масис-Айнтап. Между тем, следователь В.А. ходатайствовал о применении в отношении

А.Х. меры пресечения, не предусматривающей арест. Кроме того, он в обмен за 2 млн 031 тыс 100 драмов или за 5 тысяч долларов помог

освободить военнообязанного от прохождения воинской службы.

В результате действий сотрудника СК государству нанесен нематериальный ущерб, который связан с нарушением принципов правосудия.

Следователь, как и другие фигуранты дела, задержаны.