Пятница, 14 Октября 2022 16:32

АрмИнфо. Проекта договора между Анкарой и Ереваном не существует. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Касаясь диалога по нормализации отношений с Арменией, Чавушоглу подчеркнул, что на сегодняшний день проекта договора, который бы готовился к подписанию между Анкарой и Ереваном, не существует.

"Мы обсуждаем шаги в направлении нормализации, и предпринимаем их. Последующие встречи по нормализации состоятся в Турции и Армении. Анкара придерживается искреннего подхода в вопросе нормализации связей с Ереваном, и обсуждает шаги с Азербайджаном", - добавил турецкий министр, передает Анадолу.

Отметим, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.