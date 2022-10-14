Пятница, 14 Октября 2022 16:30

АрмИнфо.На этой неделе Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель провел отдельные двусторонние телефонные переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым - 10 октября и Армении Араратом Мирзояном -14 октября.

Как сообщает пресс-служба делегации ЕС в РА, Боррель обсудил с обоими министрами иностранных дел ход выполнения договоренности лидеров, достигнутой 6 октября в Праге, о размещении гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно- азербайджанской границы с целью укрепления доверия и содействия работе пограничные комиссии.

Высокий представитель ЕС проинформировал о продолжающейся технической подготовке к развертыванию миссии и подчеркнул свою решимость взаимодействовать с государствами-членами ЕС для обеспечения ее быстрого развертывания.

Он также подтвердил полную приверженность ЕС содействию деэскалации между обеими странами и продолжению усилий на самом высоком уровне для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий.

Согласно четырехстороннему заявлению, миссия должна начать работу в октябре и действовать два месяца. Не исключено, что часть наблюдателей может приехать в Армению из Грузии. Техническая часть миссии уже прибыла в Ереван.