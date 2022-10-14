Пятница, 14 Октября 2022 16:18

АрмИнфо. Мы никогда не были против диалога Степанакерт-Баку. Об этом 14 октября в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян.

В этом ключе он напомнил, что когда 1996-97 годах Арцах был исключен из одной части переговорного процесса, Степанакерт всегда призывал и выступал за восстановление полноценного формата.

"Восстановление полноценного формата переговоров и сейчас у нас на повестке. Эти переговоры, однако, не должны проходить вне международно признанной платформы. То есть, есть одна международно признанная платформа - Минская группа ОБСЕ", - сказал он.

Глава МИД Арцаха в этом ключе обратил внимание на тот факт, что Азербайджан говорит, что не будет вести переговоры с Арцахом как со стороной. " А мы говорим: пусть восстанавливается формат, давайте договариваться. Но если кто-то считает, что переговоры должны принять тон создания аборигенного племени в лице Арцаха, который пойдет кланяться в ножки метрополии - такого не будет", - сказал Бабаян, добавив, что об этом они говорят на всех встречах и это коллективное мнение арцахского народа.

На просьбу прокомментировать обвинения президента Франции в адрес России и жесткой реакции на это Москвы, Бабаян призвал армян быть мудрыми.

"Считаю неприемлемым антироссийскую или антиамериканскую позицию любого армянина. Почему? Поскольку, мы в первую очередь деаспаральный народ", - сказал он, напомним, что миллионы армян живут и в России, и на Западе.

"Россия для нас братская страна, Запад для нас тоже не враг, потому что у нас есть Диаспор. Мы не видим альтернативы российским миротворцам, но это не значит, что мы против Запада. Считаю нездоровыми подобного рода обвинения, в том числе и со стороны Франции в адрес России. Это конечно не наше дело. Однако, было бы лучше, если бы тот же демократический Запад четко заявил, что не видит демократический Арцах в составе тоталитарного Азербайджана, поскольку если Арцаха пострадает, это клеймо будет и на них",- подытожил Бабаян.

Напомним, что в эфире программы "Событие" на France-2 президент Франции обвинил Россию в использовании конфликта (нагорно-карабахского - ред.) в пользу Азербайджана. "Россия использовала этот конфликт, который насчитывал несколько десятилетий, и она вмешалась в этот конфликт. Она явно играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка. И видите, то, что там происходит, это дестабилизирующий маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок, чтобы ослабить и разделить нас всех",- подчеркнул Эмманюэл Макрон.

В ответ на это президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления главы Франции Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху. "В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", - подчеркнул Путин