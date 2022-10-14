Пятница, 14 Октября 2022 15:27

АрмИнфо. Постоянное муссирование <коридорной темы> Азербайджаном в контексте разблокировки всех региональных коммуникаций является не чем иным, как искажением и саботажем реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 14 октября в Астане на заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян подчеркнул, что в девятом пункте данного заявления нигде и никак упоминается слово <коридор>. В заявлении 9 ноября 2020 года, по его словам, слово <коридор> употребляется только по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей, и всякие параллели данных договоренностей считаем манипулированием.

<Манипулирование текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, к сожалению, превратилось в политику Азербайджана, и это отражается и в том, что вопреки тому факту, что в заявлении четко зафиксировано существование Нагорного Карабаха, Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует>, - отметил он.

Что касается вопроса реализации пункта 9 трехстороннего заявления, то, как считает премьер, этот вопрос полностью разъяснен в последующем трехстороннем заявлении от 11- го января 2021 года в Москве. Более того, трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации, определила, что восстановленные и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под полным суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят.

<Официально заявляю: мы готовы на скорейшее открытие дорог на этой основе. Более того, проект решения правительства Армении об открытии трех КПП для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой уже давно находится в официальном обороте, но сам президент Азербайджана выступает против принятия такого решения. И это связано со стремлением Азербайджана маршрутизировать разблокировку путей сообщений и максимально изолировать движение людей, товаров и транспорта, и это свидетельствует о том, что им не интересна логика установления прочного мира в регионе. Что касается строительства новых транспортных коммуникаций, по вышеуказанным принципам мы готовы на это тоже и этому препятствует агрессивная политика Азербайджана, манипулирование текстом трехсторонних заявлений>, - подчеркнул он.

Пашинян отметил, что Азербайджан пытается представить, что строительство новых дорог, - это обязательство Армении, однако в трехстороннем заявлении говорится, что стороны должны согласовать этот вопрос. Армянская сторона, по его словам, готова на такое согласование, более того, заинтересована в этом, и единственное, что ожидает от Азербайджана в этом вопросе, - это конструктивность.

Глава правительства Армении отреагировал также на некоторые заявления президента Азербайджана. <То, что касается минирования. Это полностью и целиком происходит на суверенной территории Республики Армения. Это наше право предпринимать какие-то меры безопасности для защиты территориальной целостности нашей страны>, - сказал он.

Помимо этого, как подчеркнул Никол Пашинян, неприемлемы попытки придать религиозный контекст этой ситуации. <Мы находимся в очень близких отношениях со многими мусульманскими странами. Очень ярким примером этого является то, что большинство наших союзников в ОДКБ являются мусульманскими странами. У нас очень тесные и близкие отношения с Ираном, со многими арабскими странами, и нагорно­карабахская проблематика никогда не имела никаких религиозных основ>, отметил премьер.

Он также выразил удивление заявлением президента Азербайджана о том, что Армения организовала или организует нападения на посольства Азербайджана в европейских странах или в США. <Это полностью беспочвенные заявления. Я думаю, что, очевидно, если были бы такие факты, Азербайджан давно бы эти факты опубликовал>, - заявил он.

<В общем контексте я хочу сказать, что Армения действительно и искренне нацелена на мир в регионе. Конечно, это не простой вопрос. Это очень глубокая проблематика, но мне казалось, что по итогам и в течение нескольких наших встреч - и при посредничестве президента РФ

В.В. Путина, и при посредничестве других иностранных лидеров, что у нас есть общее понимание того, к чему мы должны стремиться и какие конкретные шаги должны предпринимать, чтобы установить мир и стабильность в нашем регионе. Очевидно, что для этого нужны шаги, и Республика Армения, - я думаю, что мы показали это и доказали это, - наше правительство готово к таким шагам. Еще раз хочу сказать, что единственное, что в этом процессе мы ожидаем от Азербайджана, - это конструктивность>, - заключил премьер- министр РА.