Пятница, 14 Октября 2022 15:26

АрмИнфо.Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) РА отдела <Звартниц> в ходе таможенного досмотра международной посылки, отправляемой из Армении в Австралию, в зоне таможенного контроля грузового комплекса "Карго" обнаружили 3 коробки метамфетамина общим весом 4 тысячи 166 граммов.

Согласно пресс-службе КГД, в ведомство ранее поступила информация о том, что вышеупомянутую курьерскую доставку пытался переправить гражданин ИРИ Х.С. Также была получена информация о том, что в ереванском гостиничном номере данного гражданина, находятся наркотические средства, которые последний намеревался отправить в третью страну через почтовую службу.

По решению суда в результате обыска по фактическому месту жительства Х.С. были обнаружены еще 3 коробки с аналогичным содержанием общей массой около 4 кг. Гражданин Ирана задержан.

Получена информация о том, что за несколько дней до упомянутого инцидента гражданин Ирана через почтовую службу отправил аналогичные коробки в Австрийскую Республику. В рамках неотложных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены данные о посылке, отправленной в Австрийскую Республику, и ее получателя. Информация была передана в Департамент по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA) в рамках сотрудничества. Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками ведомства совместно с правоохранительными органами Австрийской Республики обнаружена указанная курьерская доставка. Получатель груза, который также является гражданином Ирана, был задержан.

По данному делу, в целом изъято из оборота более 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого превышает 1 миллион долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 399 УК РА.-